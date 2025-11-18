Fabiola Yañez dio escandalosos detalles del vínculo de Viviana Canosa con Alberto Fernández: "Vergüenza ajena"

"(Alberto le dijo) Que le había pedido la secretaría de comunicación, y como le él dijo que no, Viviana Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar cuando antes su relación era muy, muy cercana, muy íntima. Muy de hablar todo el tiempo, de verse todo el tiempo... De esas entrevistas que bueno, hasta verguenza ajena daban porque la verdad faltaba que se le tirara encima, era así", sentenció.

"¿Se lo quería levantar o se lo levantó?", fue directo el conductor. Y ella comentó luego de un pronunciado silencio: "No sé, él nunca reconoce nada". "¿Vos sospechas que sí? Tu cara lo dice", el dijo Ángel. Y Yañez luego de hacer un gesto con su rostro lanzó: "La gente lo dice, ella misma habló de eso".

Mirtha Legrand cruzó fuerte a Fabiola Yañez por la fiesta de Olivos y la muerte de su hermana Goldy

La conductora Mirtha Legrand le recordó a Fabiola Yañez en su mesa de sábado por la noche cuando falleció su hermana Goldy y salió a la luz la foto de la fiesta de Olivos en la Quinta presidencial en la pandemia y cuando regía la prohibición de encuentros sociales.

Chiquita le recordó con mucho dolor que ella no pudo despedir a su hermana gemela Goldy, quien tenía 93 años y falleció el 1 mayo de 2020.

"El festejo del cumpleaños, en plena pandemia, ¿lo organizaste vos?", le consultó la conductora. Y Fabiola Yañez expresó: "No la hice yo. Había personas que estaban trabajando en la Quinta... Gracias que saques el tema".

"Te estoy ayudando para que confieses todo porque la gente tiene de pronto versiones diversas", le explicó la conductora. Ahí Robertito Funes Ugarte dijo: "Le tienen antipatía porque en su momento en la pandemia quienes no pudieron despedir a sus familiares ni salir de sus casas o tenía a la gente enferma".

"Mi hermana gemela falleció en plena pandemia y yo lo vi a través de un canal de televisión, mi querida y amada Goldie. A lo lejos, a través de la televisión la vi, no podía asistir", recordó con mucho dolor Mirtha Legrand.

"Cada uno sufrió a su manera", agregó la animadora. Y le dijo a Yañez: "Ahí te tomó antipatía la gente". Luego, la ex primera dama reconoció su error y pidió perdón, cuestionando también a Alberto Fernández.

"No voy a cansarme jamás de pedirles disculpas a todos los argentinos, sé que no se debió hacer, no fue un brindis que 'organizó mi querida Fabiola', no fue una fiesta y no fue lo que se mostró. Yo no fui la persona que dijo 'yo no estuve presente' y después apareció en una foto. Fue una cena, sí", cerró la ex del presidente.