Arrancan las indagatorias por irregularidades en ANDIS: quiénes deben declarar en la causa por sobreprecios

Además, figuran en la causa otros exfuncionarios que habrían tenido roles clave: Daniel María Garbellini, ex número dos de la Agencia; Eduardo Nelio González, director nacional de Apoyo; y Lorena Di Giorno, integrante del área de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI).

La Justicia también puso la lupa sobre un grupo de operadores externos que habrían intervenido en la manipulación técnica del sistema informático utilizado para el manejo de contrataciones. Entre ellos aparece Luciana Ferrari, empleada del laboratorio Roche, quien según la investigación habría participado de manera irregular en gestiones para la Agencia a pedido de Atachabahian.

La trama se extiende además a vínculos entre la ANDIS y las droguerías New Farma y Floresta, cuyos presidentes, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, mantienen una relación de pareja. A esto se suma la citación de Patricio Gustavo Rama, director suplente de New Farma, quien tenía lazos comerciales y personales con Calvete y Atachabahian.

El expediente también involucra a la novia de Calvete, Guadalupe Ariana Muñoz, señalada por mover el efectivo, y a otros dos acusados, Sergio Daniel Mastropietro y Alan Pocoví, quienes habrían trasladado dinero de origen ilícito usando firmas vinculadas a servicios de aviación privada, como Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.

El cronograma de indagatorias y la hipótesis del esquema ilegal

El juez Casanello estableció un cronograma de declaraciones que se extenderá hasta el 5 de diciembre e incluye a cada uno de los investigados en orden de jerarquía o participación presunta dentro del sistema. La lista completa es la siguiente:

Miguel Ángel Calvete: 18 de noviembre

18 de noviembre Diego Orlando Spagnuolo: 19 de noviembre a las 13 hs

19 de noviembre a las 13 hs Daniel María Garbellini: 20 de noviembre a las 13 hs

20 de noviembre a las 13 hs Eduardo Nelio González: 28 de noviembre a las 12 hs

28 de noviembre a las 12 hs Lorena Di Giorno: 28 de noviembre a las 13 hs

Roger Edgar Grant: 1 de diciembre a las 13 hs

1 de diciembre a las 13 hs Luciana Ferrari: 2 de diciembre a las 11 hs

2 de diciembre a las 11 hs Federico Maximiliano Santich: 2 de diciembre a las 12 hs

2 de diciembre a las 12 hs Guadalupe Ariana Muñoz: 3 de diciembre a las 12 hs

3 de diciembre a las 12 hs Patricio Gustavo Rama: 4 de diciembre a las 10 hs

4 de diciembre a las 10 hs Ruth Noemí Lozano: 4 de diciembre a las 11 hs

4 de diciembre a las 11 hs Andrés Horacio Arnaudo: 5 de diciembre a las 10 hs

5 de diciembre a las 10 hs Silvana Vanina Escudero: 5 de diciembre a las 11 hs

5 de diciembre a las 11 hs Alejandro Gastón Fuentes Acosta: 5 de diciembre a las 12 hs

Arrancan las indagatorias clave en Comodoro Py: qué investiga la justicia

Mientras tanto, el fiscal Franco Picardi continúa avanzando en la recopilación de evidencia económica, documental y digital que permita reconstruir el presunto circuito de fondos.

La hipótesis de la fiscalía sostiene que la ANDIS “se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, una defraudación al erario nacional”. El núcleo habría sido la utilización del sistema informático SIIPFIS, que según los investigadores brindaba una apariencia de transparencia mientras permitía, en realidad, manipular precios y proveedores.

En los escritos judiciales se mencionan operaciones de remisión de efectivo, transferencias bancarias, emisión de cheques y movimientos entre droguerías y firmas vinculadas al sector, que habrían sido mecanismos utilizados para movilizar fondos con el fin de blanquearlos.

El Ministerio Público Fiscal, en su llamado a indagatoria, describió que Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A. habrían actuado como engranajes de un “entramado funcionalmente articulado”, en el que cada una cumplía un rol dentro del presunto sistema de direccionamiento de compras.

Con el inicio de las indagatorias, la causa ingresa en un tramo donde la Justicia buscará determinar responsabilidades, vínculos internos, beneficios económicos y participación individual. El avance de esta semana podría definir el rumbo del expediente más sensible que atraviesa hoy la administración pública en materia social.