Edith Hermida se reencontró con Tamara Pettinato y le hizo la pregunta más íntima sobre Alberto Fernández: "¿Te lo...?"

Consultada por este encuentro, Edith reconoció que tiene un gran afecto por Tamara Pettinato y contó que le hizo una directa pregunta sobre esos encuentros con Alberto Fernández.

"Nos juntamos. Yo la extraño mucho en Bendita, por eso fuimos, nos tomamos unos vinos y charlamos un poco aunque ahora no me cuenta mucho porque dice que soy muy bocona y por eso no me cuenta muchas cosas", se sinceró la panelista en diálogo con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

Y luego reconoció de qué charlaron con su amiga: "Le pregunté qué había pasado con Alberto, si se lo garch... o no, y me dijo: 'gorda, no te voy a contestar porque vos después contás todo'".

Y sobre los videos que circularon, Edith admitió: "La pasó re mal (Tamara), estuvo muy triste, y ahora va pasando por suerte. Es buena mina, yo la quiero".

"Yo nunca corté el vínculo con Tamara, jamás me dijeron nada y está bien, no tendrían por qué decir", aseguró Hermida. Y remarcó: "Con Beto (Casella) ya está todo bien, ya pasó, él también le tiene afecto, fue como medio rara su salida, pero está todo bien".

"A mi no me gusta para nada la cultura de la cancelación, no estoy de acuerdo. No recibí ningún comentario desagrable por esa foto. No hago las cosas que me convienen, hago las que siento, sentí subirla y si me invita al cumpleaños de ella iré. Tengo mucho afecto por ella, me divierte y la extraño siempre en Bendita", finalizó sincera Edith Hermida.

Beto Casella respondió si volvería a trabajar con Tamara Pettinato tras la polémica con Bendita

A dos meses del escándalo por el video de Tamara Pettinato con el ex presidente Alberto Fernández y su polémica salida de Bendita, El Nueve, el conductor Beto Casella habló con Socios del Espectáculo, El Trece, dio detalles de cómo quedaron las cosas con su ex compañera.

Lo cierto es que en aquel momento, la producción le pidió a Tamara que se tome unos días luego de la aparición del video. Eso llevó a que la panelista se de por despedida, y respondió por vías legales con una carta documento.

“Ella está en todo su derecho, más si vos te sentís despedido. A mí el canal me dice que no la despidió. No estuvo en el canal despedirla porque en ningún momento le mandaron una carta documento o le comunicó con recursos humanos ‘estás despedida’”, aseguró Beto.

En ese sentido, indicó:“Estaba en un tiempito de espera. La idea era preservarla a ella y preservar el clima del programa. Se ve que no estaba en su espíritu esperar y mandó la carta documento. Ahí cerrás toda puerta para dialogar”.

“No estaba en el espíritu del canal ni del grupo desprenderse de ella. Si ella tuvo poca paciencia o no le gustó el tratamiento que le dimos al tema cuando ella no estaba, escapa a mi voluntad. Yo hice lo que tenía que hacer. Todo lo que haya decidido estaba consensuado con mis compañeros", agregó.

Además, explicó que hasta el momento Tamara no volvió a tener comunicación con sus compañeros y sentenció: "Si se fue mal, se fue mal con todos".

Por último reveló si volvería a trabajar con ella y respondió al gesto que tuvo ella cuando le hicieron la misma pregunta y solamente sonrió. “Yo le devolvería la sonrisa, pero no irónicamente. No tengo un juicio moral para con ella. No nos traicionó", reconoció.

"Profesionalmente cumplió hasta el último día que vino. Es una mina que se la debería contratar porque es una mina que no se robó nada. Yo no te podría decir no, no trabajo más con Tamara. La experiencia laburando con ella fue buena", concluyó.