Alberto Fernández habló de la interna con Cristina Kirchner: "No tenemos la relación traumática que los medios quieren instalar"

"Fue un discurso antipolítica exterior de (Donald) Trump. Ahora el presidente (Joe) Biden tiene el deber de corregir las cosas. Mi queja fue al daño que la administración de Trump le ha hecho a América Latina”, señaló Fernández en una entrevista que ofreció a la cadena televisiva CNN en la ciudad de Los Ángeles.

El presidente consideró que "la cumbre, no es una reunión social que autoriza cierto derecho de admisión al que la organiza", y de esta forma criticó la decisión tomada por Estados Unidos de excluir del cónclave a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"Hay dos países en América Latina que están sufriendo. Uno es Cuba, que lleva décadas de un bloqueo que empezó en la Guerra Fría. Parece lejísimo todo esto. Cómo puede ser que estemos discutiendo esto. Y otro de forma reciente, que es el bloqueo sobre Venezuela, que ha condenado al exilio a muchos venezolanos y que ha dividido a la sociedad", apuntó el jefe de Estado.

En tanto, Alberto Fernández calificó el discurso de Joe Biden de "extraordinario" porque "es maravilloso escuchar a un presidente de los Estados Unidos decir que no se puede seguir confiando en la teoría del derrame".

El cimbronazo por los dichos de Matías Kulfas y el pedido de renuncia

Gasoducto Néstor Kirchner - Matías Kulfas.jpg

En relación a la renuncia de Matías Kulfas al Ministerio de Desarrollo Productivo tras la difusión de un off que se originó en esa cartera por la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y que cuestionaba aspectos de la política energética del gobierno, el mandatario indicó que el exfuncionario "se equivocó".

“Sí, se equivocó porque me parece que en un gobierno no tiene sentido que en off se planteen temas que puedan afectar a funcionarios. Creo que se equivocó Matías, que fue un gran ministro. Yo eso nunca estuve dispuesto a tolerarlo y no lo tolero, aun cuando pierdo a un gran ministro como lo ha sido", indicó.

La relación de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

alberto-fernandez-cristina-kirchnerjpg.webp Alberto Fernández sostuvo que con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no tiene "diferencias en cuestiones de fondo" (Foto: Télam).

En cuanto a su relación con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, Alberto Fernández reconoció que "tiene básicamente algunas diferencias y nada más".

"Lo que pasa es que eso se convierte en un tema de permanente debate periodístico que, para mí, tiene más trascendencia en lo periodístico que en lo político. No tenemos la relación traumática que los medios ocupan y plantean”, aseguró.