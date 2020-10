Alberto Fernández: "Néstor Kirchner fue el mejor presidente que tuvo la democracia"

El próximo 27 de octubre se cumplirán 10 años de la muerte del ex mandatario (Foto: archivo).

El presidente Alberto Fernández sostuvo que Néstor Kirchner fue "el mejor" jefe de Estado "que tuvo la democracia" argentina, y destacó su "capacidad política y de gestión excepcional", al recordar detalles de su relación en un el libro "Néstor, el hombre que cambió todo", de Jorge 'Topo' Devoto.

"Tuve la maravillosa oportunidad de acompañar a Néstor Kirchner a lo largo de su marcha presidencial. Fue un gran Presidente. Hoy millones de argentinos alzan su nombre como bandera. Este libro recoge testimonios de algunos que lo acompañamos y quisimos. Néstor siempre presente!", escribió hoy el mandatario en su cuenta de Twitter.

Tuve la maravillosa oportunidad de acompañar a Nestor Kirchner a lo largo de su marcha presidencial. Fue un gran Presidente. Hoy millones de argentinos alzan su nombre como bandera. Este libro recoge testimonios de algunos que lo acompañamos y quisimos. Nestor siempre presente! pic.twitter.com/TKVHgYIt7i — Alberto Fernández (@alferdez) October 3, 2020

En el libro que publica la editorial Planeta a pocos días de cumplirse 10 años de la muerte del exmandatario, Fernández escribió un capítulo denominado Mi historia con Néstor Kirchner, el mejor presidente que tuvo la democracia, que publica este sábado el sitio Infobae.

En el texto completo, Devoto reúne historias personales, anécdotas políticas, estrategias compartidas, recuerdos y escenas desconocidas de la vida del dirigente peronista santacruceño.

También la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia al libro en sus redes sociales: "Acabo de recibir un ejemplar de 'Néstor. El hombre que cambió todo'. Una compilación de vivencias de gente que lo conoció y también de gente que lo quiso mucho. Lo voy a leer, porque a algunas de las personas que escriben, yo también las quiero mucho".

Acabo de recibir un ejemplar de “Néstor. El hombre que cambió todo”. Una compilación de vivencias de gente que lo conoció y también de gente que lo quiso mucho. Lo voy a leer, porque a algunas de las personas que escriben yo también las quiero mucho. pic.twitter.com/EwQDkNdkF2 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 3, 2020

"Debo confesar que nunca he leído ninguna de las biografías que se han publicado sobre Néstor o sobre mí. No es indiferencia es más sencillo: si cuentan hechos verdaderos, ya los conozco y si son mentiras, no me interesan. Pero", indicó la expresidenta en su cuenta de Twitter

El capítulo del libro escrito por el primer mandatario cierra de esta manera: "Para mí, Néstor fue el mejor presidente que tuvo la democracia. Cuando asumí la presidencia, muchos me preguntaron qué me gustaría decirle. Le diría: 'Volvamos a hacerlo, pero ahora ayudame vos'".

En su escrito, Fernández destacó que Kirchner "fue un tipo de una capacidad política y de gestión excepcional" y remarcó tres hitos que marcaron su gestión: "La reformulación de la Corte y la justicia, los derechos humanos, y el tema de la deuda vinculado a la producción y el empleo".

También recuerda la última vez que habló con él: "Nunca olvidaré la última vez que hablamos. Néstor había participado en un acto en el Luna Park organizado por los jóvenes. Lo vi muy cansado, lo llamé y le dije que por favor se cuidara. Me respondió que no cayera en las operaciones de la prensa, que querían mostrarlo débil. Le dije que yo lo había visto y que sí era importante que se cuidara", escribió.

"El 27 de octubre del 2010 me enteré temprano en la mañana que nos había dejado. Me invadió una enorme tristeza, una enorme desorientación. Recuerdo que salí de mi casa y conduje sin destino por el bajo, de ida y vuelta a ninguna parte. A la tarde fui a la Casa Rosada, solo quería rezarle un padrenuestro. Y esa fue mi despedida", sostuvo el jefe de Estado.

Fuente: agencia Télam