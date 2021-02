Alberto Fernández: "Nos quieren enredar en discusiones y debates que no son importantes"

Alberto Fernández en el acto de conmemoración del 243° Aniversario del nacimiento del General José de San Martin. (Foto: Presidencia)

El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves el 243° Aniversario del nacimiento del General José de San Martin en Corrientes y volvió en enviar un mensaje en medio del escándalo por el "vacunatorio VIP": "Nos enredan en discusiones y debates que no son importantes".

"Nadie vino a mi a decirme que hizo una gestión en China para conseguir una vacuna o una gestión en los EEUU para conseguir una vacuna, o en Inglaterra. Nadie vino a ofrecerme eso. Lo debimos hacer solos, en compañía de los gobernadores", señaló Fernández desde la localidad correntina de Yapeyú.

En ese marco, destacó el trabajo "codo a codo" con los mandatarios provinciales para "darle salud a nuestra gente" y criticó a los que "generan debates que nos obligan a desatender lo importante en los diarios, la televisión y las redes" sociales.

"Cuando vemos el esfuerzo del gobierno nacional por ir a buscar vacunas en el mundo para darle tranquilidad y salud a nuestros compatriotas, y vemos que nos enredan en debates y discusiones que no son importantes, pienso en que esos hombres del 1800 no tuvieron que luchar contra la prédica malintencionada", insistió.

También aludió con esa frase al arribo de las vacunas provenientes de China y a las que llegarán el fin de semana desde Rusia y a partir de marzo de Astrazeneca, que se producen con participación de México, Argentina y Reino Unido.

En ese marco, cuestionó a quienes decían que "traía una vacuna que era veneno" y agregó: "Ahora parece que todos quieren envenenarse. Yo no sé qué les ha pasado pero no importa. Cuando quieren hacerme claudicar, yo pienso en San Martín. Yo no voy a ser nunca como él pero quiero que algo de él me inspire".