Alberto Fernández recibió a Ofelia Fernández en Olivos: ¿qué dijeron tras la agresión a la legisladora?

"Necesitamos una convivencia democrática sin negacionistas y sin discriminadores que no respetan la diversidad. Pongamos fin al odio y a la violencia machista", agregó Fernández.

La legisladora también compartió una foto de la visita a la residencia presidencial y dijo: "Gracias presidente, la política le va a ganar al odio".

La agresión a Ofelia Fernández

El martes, Ofelia Fernández denunció en una sesión legislativa en la Ciudad de Buenos Aires que había sido agredida por un grupo de militantes libertarios y, además, reveló que uno de los legisladores entrantes que responde a Javier Milei la había insultado varias veces por las redes sociales.

Fernández pidió una cuestión de privilegio para "poner un límite a la violencia" y dijo: "Ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió un buen rato mientras yo solamente seguía caminando, así como hoy asume un diputado que me ha dicho 'gorda hija de puta incogible' más de diez oportunidades, entre muchas otras cosas".

"Bienvenidos a la Legislatura. Miren, esto no es Twitter, hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que, para mí, lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal", continuó.

"Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política, y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora", dijo Fernández al referirse a su par Leonardo Saifert, integrante del partido Avanza Libertad.

"Pido que pidan disculpas, y si es posible, que le digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantados ni de fuertes, por el contrario, es bastante de cagones, disculpen la expresión", aseveró la legisladora de la oposición.