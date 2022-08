Y amplió: "No puedo contarlo porque temo estar interfiriendo en la investigación. No es la primera vez tampoco. Con esa lógica libertaria... Por eso, me planteo, cómo serán estos libertarios que afectan tanto a la libertad del otro, que no toleran al otro".

Alberto Fernández contra "la incitación a la violencia"

El mandatario se refirió a la situación que atraviesa el país, y las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno: "Es insoportable esta vida. Lo que estamos viendo es, por parte de un grupo de gente, un caudal de ataques, agravios, de violencia física, inclusive que es insostenible".

Tras enumerar una serie de actos violentos de los denominados "libertarios" en contra de él, de la vicepresidenta, puntualizó: "Incitan a la violencia. Hay un delito en el Código Penal. Todo eso son contravenciones y no hay un fiscal que haga algo".

En este contexto, fue tajante y embistió -al igual que su vocera Gabriela Cerruti- contra los medios de comunicación: "Hay que terminar con esos discursos, que terminan siendo justificados por un sector de la prensa".