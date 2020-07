Alberto llamó a "seguir fortaleciendo más que nunca el diálogo" al anunciar obras por $9.600 millones en universidades públicas

Alberto Fernández en videoconferencia con Universidades Públicas anunció plan de obras en medio de la pandemia (Foto: Captura de pantalla)

El presidente Alberto Fernández llamó hoy a que "sigamos fortaleciendo el diálogo entre nosotros" para salir "unidos" de la crisis por la pandemia.

Lo dijo al anunciar este miércoles la realización de un plan de obras públicas con un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina por $9.600 millones de pesos" que, según dijo servirá "para que 47 universidades puedan desarrollar obras que le den mejor estándar de funcionamiento edilicio a más de 1 millón de estudiantes" de todo el país.

"Me pone muy contento porque esto es pensar cómo entramos al mundo del futuro", dijo Fernández al presidir una videoconferencia desde Olivos con los ministros de Educación, Nicolás Trotta y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, con rectores de universidades públicas de todo el país.

Aunque evitó referirse a las críticas que recibió en las últimas horas de sectores vinculados a la vicepresidenta Cristina Kirchner y la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini que lo cuestionaron por impulsar el diálogo con algunos sectores empresarios, Fernández volvió a insistir en la necesidad de impulsar el diálogo con todos los sectores, esta vez, ante los rectores de 47 universidades públicas nacionales.

"El destino fue, o no se qué, me sometió a esto de tener que gobernar en un tiempo único. No hay predecesor que me anticipe, tampoco que haya recibido un país en default y además enfrente la pandemia. Tampoco tengo predecesor que haya recibido una pobreza de tal magnitud, con default y pandemia", arrancó Fernández el discurso antes de insistir en impulsar el diálogo entre todos.

Agregó que "sin embargo, el Presidente y sus colaboradores todos los días seguimos adelante tratando que la pandemia nos cause el menor daño posible"

Y señaló: "En eso, uno descubre la trascendencia de la universidad pública porque en gran medida las cosas que fuimos haciendo en materia de salud fueron ideas, proyectos, programas que salieron de hombres y mujeres de la universidad pública".

"Si no hubiésemos contado con esos recursos seguramente hubiera sido más difícil" gobernar en medio de la pandemia dijo y destacó que "muchos presidentes del continente me llaman y me dicen sorprendidos como hacen hacen respiradores artificiales".

Puso como ejemplo "la historia de esos dos cordobeses, dos hermanos un médico y un ingeniero, que pusieron su saber y nunca pensaron iban a salvar tantas vidas con ese emprendimiento".

"Sigamos fortaleciendo más que nunca el diálogo entre nosotros porque estas son las cosas que nos unen y hablan de nuestro futuro. Los artífices de nuestro destino somos nosotros, hagamos el mejor destino posible", culminó su mensaje Fernández luego de destacar el rol del Estado en el desarrollo de la educación pública y la ciencia y la tecnología como parte de la salida a la crisis.

El mandatario resaltó que "el hecho que nos hayan elegido para probar la búsqueda de vacuna para prevenir el coronavirus, está mostrando que tenemos conocimiento científico en Argentina" y que el día que tengamos la vacuna también podremos acceder y "seremos dueños de esa tecnología", vaticinó.

Fernández resaltó los logros de los científicos del CONICET en medio de la pandemia que "todos los días nos muestra descubrimientos de tecnología para crear los test para detectar el coronavirus en menor tiempo que el resto de los países. O los desarrollos de científicos argentinos como los de la Universidad de San Martín. Son científicos asociados al capital privado buscando soluciones urgentes para una sociedad que lo necesita", señaló.

Y añadió: "El destino de las naciones en los tiempos que vivimos está directamente vinculado al conocimiento", tras señalar que "no son ricas las naciones que tienen petróleo, oro o pesca, sino las naciones que tienen la tecnología para extraerlo".