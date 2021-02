Alberto sobre la salida de Ginés: “Le exigí la renuncia con dolor, pero lo que hizo es imperdonable”

Alberto Fernández habló por primera vez sobre la salida de Ginés González García (Fuente: AP)

Tras el escándalo por el vacunatorio VIP y la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud, Alberto Fernández afirmó: “Le exigí la renuncia con dolor, era un gran ministro y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable".

Este viernes, la controversia por un vacunatorio paralelo en el Ministerio de Salud de la Nación generó que el Presidente le exigiera la renuncia a González García y pusiera en su lugar a Carla Vizzotti, quien asumió el cargo este sábado 20 de febrero.

“Le exigí la renuncia con dolor. Ginés era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”, afirmó Fernández en un diálogo informal con Página 12.

Según relató el propio Presidente, cuando estalló el escándalo se encontraba reunido con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y fue Juan Pablo Biondi, vocero presidencial, quien le dio la noticia.

“Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan estos privilegios”, aseveró el mandatario.

Tras la noticia, Fernández afirmó que se comunicó con González García para exigirle explicaciones, pero que el ahora ex funcionario le replicó que "que no le parecían graves los hechos, que él se encontraba en Entre Ríos y que quien estaba a cargo del operativo era su sobrino y asesor Lisandro Bonelli".

En tanto, el Presidente deslindó del escándalo al canciller Felipe Solá, quien será parte de la comitiva que viajará a México. “Consultó a los médicos de Cancillería quienes le aconsejaron alguna medicación, cuidados y vacunarse”, señaló Fernández y agregó que el funcionario nacional "pidió turno en el Hospital Posadas, le fue concedido, se vacunó allí”.

Por otro lado, al referirse al reemplazo de González García, el Presidente afirmó: “Siempre pensé que si no estaba Ginés, lo sucedería Carla (Vizzotti). Es la continuidad de las muchas buenas políticas de Ginés”.

Para finalizar, Fernández aseguró que no consultó su decisión con Cristina Kirchner. “La llamé yo, para felicitarla por el cumpleaños. A la tarde, cuando estaba todo resuelto. Me apoyó en todo pero no le pedí consejos previos”, concluyó.