En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Justicia
Votar
ELECCIONES 2025

Alerta por un padrón electoral falso: la Justicia detectó una web trucha que roba datos personales

La Justicia Nacional Electoral (JNE) alertó este domingo sobre un sitio web apócrifo que circula en buscadores y redes sociales, y que podría comprometer los datos personales de los ciudadanos al consultar el lugar donde deben votar.

El único sitio habilitado para consultar el lugar de votación es el de la Cámara Nacional Electoral (CNE): www.padron.gob.ar

El único sitio habilitado para consultar el lugar de votación es el de la Cámara Nacional Electoral (CNE): www.padron.gob.ar

La Justicia Nacional Electoral (JNE) alertó este domingo sobre un sitio web apócrifo que circula en buscadores y redes sociales ofreciendo la posibilidad de consultar el padrón electoral para las elecciones legislativas que se desarrollan durante la jornada en la Argentina.

Leé también Dónde voto hoy, elecciones 2025: consultá el padrón electoral y todo lo que necesitás saber antes de ir a las urnas
Dónde voto hoy: horarios, documentos válidos y cómo usar la nueva Boleta Única de Papel. 

Fuentes de la JNE confirmaron de manera exclusiva a A24.com que se trata de la página www.dondevoto.org, a la que acusan de no tener relación con los canales oficiales de consulta y de estar siendo utilizada para capturar datos personales de los votantes, como el número de DNI, el género y el distrito electoral.

“El único sitio habilitado para consultar el lugar de votación es el de la Cámara Nacional Electoral (CNE): www.padron.gob.ar", remarcaron las autoridades. Además, recomendaron no ingresar información personal en dominios desconocidos o sospechosos y reportar cualquier intento de fraude digital.

El sitio dondevoto.org aparece en los resultados de Google como un anuncio patrocinado bajo el título “Consultá el Padrón – Padrón Electoral 2025”, lo que facilitó su difusión entre los usuarios que buscaban saber dónde votar.

elecciones

Argentina vota este domingo 26 de octubre en una jornada electoral clave en la que se renuevan 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores, mientras que varias provincias también eligen legisladores locales.

Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Antes de concurrir a votar, es fundamental verificar el lugar de votación, la mesa y el número de orden en el padrón electoral oficial.

El procedimiento se realiza de manera online y consta de los siguientes pasos:

  • Ingresar al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral: www.padron.gob.ar

  • Introducir el número de DNI

  • Seleccionar el género (masculino, femenino o sin especificar)

  • Indicar el distrito correspondiente

  • Completar el verificador de seguridad (captcha)

Una vez finalizado el proceso, el sistema muestra los datos completos: escuela, mesa y número de orden.

También es posible acceder al padrón electoral definitivo desde el mismo enlace.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Justicia Votar Elecciones 2025
Notas relacionadas
¿Se puede votar con el DNI digital? La importante aclaración de la Cámara Nacional Electoral
Elecciones 2025: ¿tengo que llevar mi propia lapicera para votar en la Boleta Única de Papel?
El insólito blooper por el que la madre de Javier Milei casi no pudo votar

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar