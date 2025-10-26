Alerta por un padrón electoral falso: la Justicia detectó una web trucha que roba datos personales

Argentina vota este domingo 26 de octubre en una jornada electoral clave en la que se renuevan 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores, mientras que varias provincias también eligen legisladores locales.
Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral, paso a paso
Antes de concurrir a votar, es fundamental verificar el lugar de votación, la mesa y el número de orden en el padrón electoral oficial.
El procedimiento se realiza de manera online y consta de los siguientes pasos:
-
Ingresar al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral: www.padron.gob.ar
-
Introducir el número de DNI
-
Seleccionar el género (masculino, femenino o sin especificar)
-
Indicar el distrito correspondiente
Completar el verificador de seguridad (captcha)
Una vez finalizado el proceso, el sistema muestra los datos completos: escuela, mesa y número de orden.
También es posible acceder al padrón electoral definitivo desde el mismo enlace.