Aníbal Fernández adelantó cómo actuará el Gobierno nacional en la marcha federal que llega a la Ciudad

Al ser consultado por el permiso para que la movilización pase por los puentes, respondió: "Hay lugares donde nosotros vamos a permitir que se pase para hacer las cosas más simples. Lo peor que puede pasar es que uno quiera ordenar este tipo de cosas haciéndose el pesado como sucedía los últimos 4 años, haciendo gestos descomedidos y pegándole a la gente".

"Nosotros ordenamos las cosas de la mejor forma que se puede. Hay lugares y días de hacer una suerte de lo que se le antoje, pero nosotros siempre somos muy gráficos. Hasta donde se puede llegar y la defensa la decidimos nosotros. La situación termina en que uno le llama la atención y después detiene", detalló.

Marcha Federal: ¿qué puntos de la Ciudad estarán cortados?

Los manifestantes van a concentrarse desde la mañana en el Puente Pueyrredón, Once, y Retiro, para movilizarse a pie hasta la Plaza de Mayo, donde esperan llegar a partir del mediodía. En tanto, a las 15, está prevista la realización de un acto de cierre frente a la Casa Rosada.

La columna que ingresará por el Puente Pueyrredón concentrará en Avenida San Juan y continuará su marcha por la Avenida 9 de Julio hasta la Avenida Belgrano, para entrar a la plaza por Diagonal Sur. En tanto, la caravana de micros que llegan con los militantes a Once entrarán por la avenida Alberdi hasta la Avenida Directorio, y a la altura de avenida San Juan girarán por Jujuy hasta Belgrano.

¿Cómo se organizará la marcha del jueves a Plaza de Mayo?

Sin embargo, esta vez no habrá carpas. "Nada de acampe", señaló el funcionario porteño a los medios. "Marcharán por la 9 de julio, tendrán que mantener el Metrobús y organizarse para llegar lo más rápido a Plaza de Mayo para no complicarle la vida a los habitantes de la Ciudad y quienes vienen a trabajar", detalló.

D'Alessandro remarcó que la Ciudad tiene "contacto con las tres columnas, que van a ingresar desde las cabeceras: Constitución, Retiro y Once". Por otro lado, indicó que se debatió cómo descargar los micros, ya que habrá "más de 20 micros por región" del país. No se podrán estacionar en la 9 de julio o en avenidas. Las fuerzas policiales estarán en "todos los puntos controlando para que no desborde". Por el momento, no hay confirmados cortes.

"Nuestro límite es la violencia", definió. Además, el titular de la cartera de Seguridad porteña apuntó a que se trata de un reclamo "nacional" e insistió para que las autoridades del Gobierno nacional "abran las mesas de diálogo" para "resolver el conflicto social". "Apostamos al diálogo y a la responsabilidad. Necesitamos que Nación escuche", alertó.