Aníbal Fernández defendió a Ginés González García: "Se equivocó, ¿tanta historia?"

El ex jefe de Gabinete criticó los ataques contra el ex ministro de Salud y el gobierno de Alberto Fernández. (Foto: archivo)

El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, defendió este lunes a Ginés González García, tras el escándalo de la vacunación VIP. Consideró que muchos de los vacunados fuera del Programa Nacional de Vacunación contra el Covid-19 debían hacerlo por su proximidad con el presidente Alberto Fernández y consideró que el Gobierno no merece tantos agravios.

"Se equivocó, loco. ¿Tanta historia? Se equivocó. Tendría que estar vacunado todo el Gabinete que son los que rondan al Presidente; ¿los intendentes no van a estar vacunados? No paran de caminar y hablar con gente. El caso de Taiana y Eduardo Valdés, ¿cómo van a estar con el Presidente sin estar vacunados?", expresó el ex funcionario sobre González García en diálogo con Radio 10.

Además, Fernández resaltó la carrera del ex ministro de Salud. "Lo conozco hace 33 años, un hombre que padeció la dictadura, se exilió, volvió a trabajar otra vez en sus políticas. Un tipo que trabajó fuertemente en el 2001 en lo peor de la crisis", dijo.

Finalmente, el político cercano a Cristina Kirchner extendió su defensa a Alberto Fernández y a la nueva ministra, Carla Vizzotti. "El presidente, su ministro de salud y Carla no merecen este agravio, lo que han hecho fue pensar en grande", manifestó.