Anibal Fernández precisó que junto a Romero intentó convencer a Zapata para encabezar el área que se encargaría de esta misión. Finalmente Zapata fue nomrbado Director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo de la cartera que dirige Aníbal Fernández, en reemplazo de Juan Manuel Scanga.

Bajo esta dirección funciona el área de Cinotecnia, que entrena perros para participar de operativos y otras tareas de seguridad como la detección de drogas y explosivos en aeropuertos.

Según su perfil de LinkedIn, Zapata se desempeña como "jefe de Instructores de la Escuela de Adiestramiento Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad de Buenos Aires".

Qué dijo Anibal Fernández sobre una posible reelección de Alberto Fernández

Consultado por Pagano y por Zunino sobre los dichos del Presidente sobre una posible reelección, expresó: “Es una verdad de perogrullo, no sé por qué se asustan. Para ser el primer mandato tiene que ser el primer mandato.Si es el segundo, estaríamos en el segundo. Hasta ahora lo que dijo es ‘este es mi primer mandato’”.

“No tengo dudas que ganaría la elección si se presentara por un segundo mandato ”, resaltó, marcando un fuerte apoyo y respaldo al Presidente.

Los dichos del ministro de Seguridad sobre el acuerdo con el FMI y el recuerdo con Néstor Kirchner

En otro pasaje de la entrevista, el funcionario que dirige la cartera de Seguridad expresó su total apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "No tengo dudas que este es el mejor acuerdo al que se pudo llegar. Néstor Kirchner me enseñó a no poner las manos en el fuego por nadie, pero confío en Martín Guzmán, ¿es el mejor acuerdo? lo es".

Aníbal Fernández Sergio Berni Cocaína adulterada: Tensión entre Aníbal Fernández y Sergio Berni (Foto: archivo).

La relación de Fernández con Sergio Berni

"Nunca me pelié con Sergio Berni", alegó Anibal Fernández, al mismo tiempo que explicó que " en caliente dije que había perdido un amigo ese día porque me dio bronca que cometa esas torpezas que hace".

"Nunca nos peleamos con Sergio, si vendría acá le daría un beso. Son broncas del momento que ya las hablaremos en persona", insistió el ministro de Seguridad.