Anunciaron un PARO nacional DE TRANSPORTE aéreo, terrestre y marítimo

“Lo que vamos a realizar el 6 de mayo son asambleas simultáneas en casi todos los medios de transporte, por lo que van a afectar los servicios desde las 8 a las 11”, indicó este martes por la mañana Schmid en una entrevista para Radio Con Vos.

Con respecto al reclamo, marcó que es en contra de la Ley Bases y según él “viola el derecho constitucional a la libertad sindical y de la restitución del Impuesto a las Ganancias, cuyo piso para solteros se ubicaría en $1.800.000".

image.png El paro será el 6 de mayo. (Foto: archivo)

El dirigente sindical planteó que la acción gremial va a tener “consecuencias en los subterráneos, en los aviones, en el transporte de carga y toda la operatoria, el suministro de los hidrocarburos, los embarques de granos y los servicios de dragado y balizamiento”, enumeró.

La CATT nuclea a una treintena de sindicatos del transporte de todo el país y está encabezada por el titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia. En este agrupamiento están incluidos el gremio de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano, los pilotos de APLA y Aeronavegantes, los motoqueros de ASSIM, los obreros marítimos del SOMU, los capitanes de ultramar, los trabajadores de peajes (SUTPA), los portuarios de SUPA, los empleados de la marina mercante, los obreros navales, el dragado y balizamiento, los guincheros, los señaleros, los trabajadores viales, entre otros. Recientemente, se incorporaron los metrodelegados del subte.

Schmid sostuvo que “históricamente hemos cuestionado” el punto del mpuesto a las Ganancias. “Hemos batallado por diez años, creemos que el salario no debe ser gravado”, remarcó.

“Además, no solamente está en juego esta situación; nosotros creemos que el trazado económico no es el adecuado. El ajuste no es el adecuado, el recorte sobre las cuentas fiscales sobre uno solo de los sectores, que son los asalariados, los jubilados y los sectores más vulnerables del país”, agregó.