wolf.png

La diputada nacional y Secretaria Parlamentaria del Interbloque Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, sostuvo "Presidente dice no habrá reforma Previsional. Debería decir no habrá una 'nueva' reforma porque ni bien asumieron suspendieron la movilidad y cambiaron la fórmula haciéndole pagar el ajuste íntegramente a los jubilados. La mentira como única política de Estado".

lospennato congreso.png

Parte de la oposición abandonó el recinto en medio del discurso de Alberto Fernández

En un tramo del discurso del Presidente cuando endureció sus críticas hacia la gestión de Mauricio Macri y de Cambiemos, sobre todo por el acuerdo con el FMI, parte de la oposición se retiró del recinto de sesiones en medio de gritos y críticas. Especificamente fue el bloque del PRO presidido por Cristian Ritondo.

En ese momento, Alfredo Cornejo, senador por la UCR y ex gobernador de Mendoza, se dirigió a Fernández con vehemencia y lo trató de "mentiroso".

“Pido permiso para seguir”. Un breve cruce entre diputados de oficialismo y oposición obligó al Presidente a interrumpir su discurso. “Yo no miento, Alfredo, me conoces”, replicó Alberto Fernández ante las críticas del ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Imágenes exclusivas de A24.com del momento en que parte de la oposición se retira del recinto.