La ausencia del diputado kirchnerista demostraría aún más las diferencias que tiene con el gobierno de Alberto Fernández y que van más allá de la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Kirchner se encuentra en Río Gallegos donde pasó el fin de semana largo y según dicen fuentes oficiales se quedaría en Santa Cruz.

Sin embargo, no sería la primera vez que el diputado se ausenta a la inauguración de las sesiones ordinarias aunque en un contexto completamente distinto. El año pasado, en plena pandemia, tampoco estuvo en el recinto y se quedó en el Sur, pero participó de manera virtual.

congreso.jpg El diputado nacional Máximo Kirchner se ausentará de la apertura de sesiones ordinarias

La renuncia de Máximo Kirchner al bloque del Frente de Todos

El líder de La Cámpora y del Partido Justicialista bonaerense, anunció el 31 de enero su decisión de no continuar en el cargo de la presidencia del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos y explicó que su "paso al costado" se debe a "no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación" con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

" Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado", explicó el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien aún no pronunció su valoración sobre el acuerdo con el organismo de crédito.

"Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023", expresó.