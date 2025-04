Kicillof: a favor del desdoblamiento y convocatoria al kirchnerismo a discutir "sin agresiones"

El jefe provincial cerró el ciclo de charlas "Debate del Futuro" en el Teatro Argentino, ubicado en la ciudad de La Plata. Estuvo acompañado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el subsecretario de Economía Popular, Daniel Menéndez; y el intendente de La Plata, Julio Alak.

El jefe comunal diagnosticó que bajo la administración de Alberto Fernández "estábamos con la construcción de la unidad" y señaló que al hacer un "balance" el resultado es que "salió mal". "Nuestro gobierno salió mal", lamentó.

_77A2704~2.JPG Axel en el Teatro Argentino de La Plata (Foto: Prensa GBA)

Al llamar a hacer una "autocrítica", afirmó : "Es obvio que después de esa experiencia fallida lo que corresponde es dar una tarea de reflexión, de análisis, de autocrítica" y señaló que "te pueden ganar una elección si son muy buenos, pero ganó Milei". El gobernador remarcó que sus dichos no eran para "pasar factura" sino para dar "una discusión para adelante". "Es un tema de futuro discutir qué nos pasó y que no anduvo bien para no repetirlo, es lógico, es evidente y no es contra nadie", resaltó.

"Para recuperar la representación de nuestro pueblo tenemos que mostrarnos con esa generosidad y capacidad de dar las discusiones porque además estamos todos de acuerdo que no salió bien", puntualizó y lamentó dentro de su propio espacio: "Parece que si uno dice algo de esto... ¿no? Pero bueno."

"Creo que no tenemos remedio si no somos capaces de discutir en los lugares adecuados, sin agresiones, sin tachar al que no piensa igual de traidor, porque es muy fácil... Pero la verdad es que no hay ninguna respuesta para la sociedad", advirtió. Y en referencia a la última experiencia del peronismo a nivel nacional, subrayó que "si simplemente es tirarse agresiones eso sí es un papelón y es parte de lo que pasó".

"Sí pretendo tener una discusión fraternal, una discusión compañera y contener a los sectores que se fueron", propuso.

La discusión por la elección desdoblada

"Esto es culpa de Milei", reprochó Kicillof tras analizar que el mandatario "puso la boleta única de papel en una ley que obliga a votar con dos urnas distintas, con dos sistemas distintos". Además, el gobernador recalcó que "lo primero" que dijo al enterarse de la modificación fue que el Presidente "nos está llevando al caos electoral".

"Si la gente no puede votar, pierde la democracia. Cómo se puede garantizar que la gente pueda votar: una solución posible es que sean dos días distintos", se pronunció en favor del desdoblamiento y señaló que "no es más caro" porque, dijo, "si es el mismo día también la parte de la provincia la paga la provincia".

El jefe comunal remarcó que "la mayoría de los gobernadores desdoblaron" y se respaldó en que "buena parte de los intendentes creen que lo mejor es que la elección sea en dos días distintos".

"Seguimos en la misma posición convocando a un frente donde estén incluidos todos los sectores(...) A todos los que quieran ponerle un freno a Milei", convocó y completó: "Nadie tiene la vaca atada, tenemos que discutirlo con todos, no hay que agredir al otro porque piensa distinto, a construir".

Milei "lamebotas" y la "guerra comercial" de Trump

"Milei festejaba que por su amistad con Trump y todo el trabajo que ha hecho de succión de calzado, de lamebotas, había sido beneficiado por ese vínculo especial de obsecuencia", comentó el gobernador sobre la reacción del Gobierno ante las medidas definidas por el republicano. Y analizó que "lo que hubo ayer es la comprobación que la política de sumisión, se llamaba antes relaciones carnales, no le ha servido de nada en materia de vínculo comercial con EE.UU.".

El exministro de Economía reclamó que Trump "le clavó el arancel, como le clavó a muchísimos países de América Latina, más o menos en la misma condición" y ejemplificó con los casos de Colombia, Chile o Brasil, que también pagarán el 10% y cuentan con presidentes que no tienen una relación de cercanía con el mandatario norteamericano.

_DSC3827.jpeg Kicillof junto al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el subsecretario de Economía Popular, Daniel Menéndez; y el intendente de La Plata, Julio Alak. (Foto: Prensa GBA)

"Trump, a cara descubierta, acaba de declarar una guerra comercial", evaluó y destacó que rompió con el "hasta ahora consenso general de libre comercio" bajo el cual se interpretaba que "cualquiera que ponía un arancel, estaba cometiendo un craso error" desde la teoría clásica económica. Y le marcó a Milei:" Tiene que tomar nota el gobierno paleolítico porque ese recetario ya no va más".

Y cruzó: "Ojalá Milei escuchara a Trump y escuchara bien. Escuchó 'Hacer a Estados Unidos grande de nuevo' y está trabajando para hacer a Estados Unidos grande, tiene que hacer a Argentina grande. Eso implica tener un vínculo maduro, serio, inteligente con Estados Unidos y con las potencias, cuidando siempre el interés nacional".

Los aranceles recíprocos de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que implementará aranceles recíprocos generalizados contra sus socios comerciales y anticipó que a partir de la medida vendrá una "etapa de oro" en Norteamérica. La medida impactará a todas las exportaciones argentinas que deberán pagar un 10%.

"Voy a firmar una orden ejecutiva histórica estableciendo aranceles recíprocos a países de todo el mundo. Recíprocos, es decir, les vamos a cobrar lo mismo que nos cobran a nosotros. Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia de los Estados Unidos. Es nuestra declaración de independencia económica", vaticinó Trump.

En el caso de Argentina y de varios países de la región, dispuso que pague a partir del 5 de abril un 10% en aranceles por todos los productos que exporte al territorio norteamericano. La cifra se encuentra en el piso mínimo que estableció el mandatario para el conjunto de los países.