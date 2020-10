"Argentina, al borde del abismo": el editorial de Jonatan Viale

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a la crisis económica y la falta de plan económico ante la suba sin freno del dólar blue. Las reservas del BCRA, la cuarentena y el grave impacto en la débil economía argentina.

"El Estado argentino no está cumpliendo ninguna de las dos funciones indelegables. El territorio está absolutamente descontrolado con miles de tomas a lo largo y a lo ancho del país. Y la moneda nacional se desintegró, se esfumó. En menos de un mes, el dólar libre subió $ 50".

"Martín Guzmán no sabe o no quiere o no puede responder una simple pregunta. ¿Cuántas reservas líquidas tiene el Banco Central? Cada vez que habla el Presidente o el Ministro de Economía o el jefe del Banco Central o se hace algún anuncio, el dólar en lugar de bajar, sube. Pregunta: ¿Es un problema económico? ¿O es un problema político? Respuesta: en Argentina hay una crisis de confianza".

"El Congreso argentino va a votar un presupuesto que dice que el año que viene el dólar estará en $ 102. Muchachos, el dólar libre está a punto de llegar a $ 200. Se nos ríen en la cara".

"Ahora, ¿Por qué digo que Argentina está al borde del abismo? Porque el estado perdió no solo el control de la moneda nacional, sino también del territorio nacional".