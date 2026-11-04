El tenso cruce entre Marcelo Polino y Luis Ventura por la interna de APTRA: "No me escapé como una rata"

"De hecho, con la primera persona que lo hablo, lo hablo ahí con Luis el día que fui al programa de ustedes, que me hicieron de padrino, que jodíamos que si era iba a ser presidente con Facu, que esto que lo otro, fuera del aire cuando termina el programa, estábamos Marcela Coronel ahí al lado con un ramito de flores que le habían dado por el debut. Le dije: 'Mirá que hay cosas que no están bien, Luis, eh. Dijo: 'Bueno, te llamo y tomamos café'. Eso nunca sucedió", disparó.

La versión de Polino generó una inmediata reacción de Ventura, quien negó recordar ese intercambio y cuestionó el relato de su colega. "No recuerdo eso, no recuerdo tu invitación a tomar un café", le respondió Ventura enojado. "No, vos me invitaste a mí, me dijiste...", aclaró Polino. Sin embargo, el conductor insistió: "Tampoco lo recuerdo".

Lejos de dejar pasar el comentario, Polino también salió al cruce de una frase que Ventura había utilizado para referirse a la manera en que se habían despedido. "Entonces, nos despedimos con un beso, no me escapé 'como una rata', como acaba de decir Ventura, nos despedimos con un beso", sostuvo. "Sin mirarme la cara", retrucó el presidente de APTRA.

Por qué Marcelo Polino llevó su reclamo ante la Justicia

Más adelante, Polino reconstruyó cómo comenzó formalmente su reclamo por el acceso a los balances y la documentación de la asociación. Según explicó, se presentó en APTRA luego de recibir una invitación de la comisión y planteó en el grupo de socios que no encontraba los papeles necesarios para analizar la situación de la entidad.

"Hablé con el contador. A partir de ahí, el señor contador me empezó a dar vueltas y me daba un horario para ver toda la documentación de los ocho Martín Fierro a rendir el día anterior a la asamblea, una hora y media, dos horas. Hasta ahí fue todo lo que pasó. Obviamente que no se puede analizar, ir a una asamblea si uno es responsable de una institución a la que pertenece sin haber visto nada, aprobar o desaprobar una situación", explicó.

En ese momento, Marina Calabró le recordó que había recurrido a la Justicia con un pedido de rendición de cuentas. Frente a esa observación, Polino aclaró que su presentación tuvo otro objetivo y que buscaba dejar constancia de su identidad como denunciante. "No, no. Cuando yo voy a la Justicia, ya había una denuncia previa de otro socio o no sé qué, anónima. Yo voy, quiero mi derecho a ver la documentación. Y yo quiero que figure mi nombre, porque yo no tengo nada que esconder. Que ahí está la denuncia que yo hice", respondió.

Además, el periodista explicó que la presentación tuvo una respuesta favorable a su pedido de acceso a la información y que, a partir de esa intervención, se dispuso que la asamblea volviera a realizarse. "La Justicia dio lugar a mi pedido de ver el material y por eso pide que se haga de nuevo la asamblea. Ahora, cuando encuentran un Aptra paralela que no habían entregado a balances de 2018, que no había libros. Yo no tengo nada que ver, ni lo reclamé, ni mandé a auditar, ni mandé nada", sostuvo.

Por último, Polino volvió a remarcar que su planteo estuvo vinculado exclusivamente con la posibilidad de consultar los documentos de la institución antes de participar de una decisión asamblearia. "Lo que yo pedí es el derecho a la información ante una asamblea", concluyó.