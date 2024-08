Así está Tamara Pettinato en medio del escándalo por la filtración de videos con Alberto Fernández

Según la información que trascendió, Tamara Pettinato y José Glinsky suelen visitar con frecuencia la ciudad de Comodoro durante los fines de semana. La elección de este lugar no es casual, ya que es la residencia de Glinsky, lo que permite que la pareja disfrute de un ambiente más tranquilo y alejado del bullicio mediático de Buenos Aires.

tamara pettinato chubut.jpg Tamara Pettinato, durante su visita a Chubut (Foto: archivo).

Este fin de semana, sin embargo, su visita a Comodoro Rivadavia no pasó desapercibida. La pareja asistió a la Expo Turismo 2024, un evento de gran relevancia en la región, organizado por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas junto a la Agencia Chubut Turismo. El evento tuvo lugar en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, y contó con una gran afluencia de visitantes interesados en las propuestas turísticas de la provincia.

Las imágenes más comentadas del día fueron compartidas por la instagrammer Pochi de @gossipeame, conocida por su agudo sentido para detectar y compartir primicias sobre las celebridades. Según Pochi, la pareja “entró sonriente, compró y se fue”, en lo que parece haber sido una visita breve pero significativa.

Al respecto, la periodista chubutense Dafne Ledesma contó algunos detalles sobre la presencia de Pettinato: "La gente por ahí comentaba, la miraba, sacaba fotos. Pero se la vio como cualquier mujer estaría con su novio, como que acá no pasa absolutamente nada".

"La sensación es que no se escondió en ningún momento. Si vos te querés esconder, no vas a ir a un lugar público como el predio ferial, no vas a ir a Radatili, a un lugar donde la gente constantemente está paseando y va a tomar algo. Es evidente que ella quiso demostrar que no tiene nada que esconder", agregó la periodista en diálogo con A24.