“Creemos que el contacto fue directo entre ellos y el dueño del inmueble, y no fue a través de una inmobiliaria”, detalló una fuente oficial de la investigación a La Nación.

Según el material hallado, el martes 23 de agosto la pareja debatió presentar "una seña" el sábado siguiente a un hombre que podía alquilarles un departamento en Recoleta.

Atentado a Cristina Kirchner: la charla entre Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el departamento

Cristina Kirchner recoleta (Foto: Telam)

–Sabag Montiel: “Otra cosa, me contestó el tipo del alquiler de Recoleta para el sábado tenemos que verlo y dice que no tiene… Eh… No sé, tiene que coordinar varias entrevistas y que le dejen una seña viste, que se yo, asi que le dije que íbamos a tener plata para dejarle una seña”.

–Uliarte: “¿No te gusta el depto.?”

–Sabag Montiel: “No me gusta el depto, el pelo sí. Cristina y la gente está reunida en Recoleta. Para pegarle un corchazo”.

–Uliarte: “No amor, laburamos esta semana y el sábado vamos y le dejamos una seña, ya fue… Alto depto ese de Recoleta amore, si vieras donde vive Cristina entendés, Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina. La podemos hacer pija, eh…Sí, hay que ir y pegarle un corchazo ¿Sabés que hace falta? Un francotirador, viste que la mina se pone en el balcón, hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda…”.

Atentado a Cristina Kirchner: La hipótesis de por qué no se borró ese video de los celulares

Más allá del video que se halló, los investigadores se preguntan, ¿por qué Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo no eliminaron el material que tenían en sus teléfonos?

El propio Gabriel Nicolás Carrizo, el tercer detenido, acaso haya deslizado la respuesta a ese interrogante en un mensaje que le envió a su hermanastra, Andrea. “Esto [por el atentado] estaba planificado para dentro de una semana”, le explicó.