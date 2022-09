Se congela la posibilidad de un diálogo político entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner

En la Casa Rosada se quejan tanto del desplante de la oposición a la invitación a la Misa en Luján hace dos semanas, como a la negativa de senadores de JxC a votar una declaración conjunta en el Congreso en apoyo a la titular del Senado. La oposición rechazó ambas cosas acusando al Gobierno de hacer un "uso político" y "victimización" de la vicepresidenta.

El martes, el ministro de Justicia, Martín Soria, reflejó ese nuevo discurso oficial al señalar que la oposición "necesita ese clima de violencia".

Según pudo recopilar A24.com de distintas fuentes del oficialismo consultadas en Buenos Aires, "no hay avances en el diálogo político" más allá de los debates por leyes puntuales que se van a comenzar a tratar en los próximos días en el Congreso nacional: por ejemplo, la ley de Presupuesto 2023 entre otros proyectos económicos enviados por el oficialismo.

Todo se da en el arranque de un clima preelectoral que viven tanto el FdT como JxC, que ya recorren provincias y municipios intentando armar las campañas de cara a la sucesión presidencial en 2023.

Otro tema que generó nuevos cruces políticos entre oficialismo y oposición en las últimas semanas son los rumores de que el Frente de Todos -algo anticipó el jefe del bloque de senadores, José Mayans- buscaría avanzar en un proyecto de ley para suspender las elecciones primarias de 2023.

Mientras el Ministerio del Interior avanza con el cronograma legal y la coordinación con todos los partidos políticos, varios gobernadores del PJ que visitaron en los últimos días la Casa Rosada, empujan en voz baja con su apoyo, a una eventual suspensión de las PASO.

Las razones por las que se congeló el diálogo político

wado de pedro - mauricio macri.jpg

Macri volvió a cuestionar al kirchnerismo y del otro lado de la grieta, en la apertura de los alegatos de defensa en el juicio "Vialidad" los abogados de Cristina Kirchner volvieron a cuestionar duro contra jueces, fiscales, la oposición y los medios de comunicación.

El ministro del Interior, Wado De Pedro, uno de los primeros en convocar a conversaciones informales para empezar a avanzar con jefes de bloques y dirigentes del radicalismo y de Juntos por el Cambio, no volvió a hablar con nadie en las últimas semanas y está concentrado en la coordinación del viaje que encabezará a Estados Unidos con 10 gobernadores del Norte Grande el próximo domingo 25 de septiembre en busca de inversiones.

Cerca del senador Oscar Parrilli, uno de los hombres más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, coincidieron en señalar que no se conoció ninguna propuesta formal para avanzar con ese diálogo.

Tampoco hubo más contactos directos entre senadores del Frente de Todos y de la oposición por ese tema, luego de la reunión que confirmó en su momento A24.com, entre la vicepresidenta y el senador José Torello, amigo personal de Macri.

pichetto.webp

Otro que envió un gesto de posible acercamiento en las últimas horas fue el ex senador kirchenrista, ex compañero de fórmula presidencial junto a Macri y actual dirigente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, quien sorprendió al afirmar que no ve imposible un diálogo entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner en el corto plazo.

"Hay un escenario que puede abrir un camino de violencia", dijo Pichetto y consideró que "los dos están frente a una responsabilidad".

"Tiene que haber una agenda, de cinco puntos, con un diálogo laico. Y tienen que ordenar sus filas internas en el kirchnerismo”, expresó el referente de Juntos por el Cambio según informó la agencia NA.

Para argumentar que es factible un eventual encuentro, el ex candidato a vicepresidente recordó: “Se juntaron Mujica y Sanguinetti en Uruguay para hacer un libro: dos visiones contrapuestas lo hacen de manera amigable. Moncloa en España no hubiese sido posible si Carrillo no se sentaba en la mesa con la derecha fusiladora de la guerra civil”, añadió.

Sin embargo, a pesar de sus dichos, aclaró: “Esto no lo hablé con Macri, me hago cargo de lo que digo”.