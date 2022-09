Nicolas Carrizo NA.jpg El líder de la denominada "banda de los copitos", Nicolás Carrizo, negó su participación en el atentado a Cristina Kirchner (Foto: NA).

Al ser consultado sobre la identidad de esa persona, Luis D’Elía aclaró que “no fue ni Fernando Sabag Montiel ni Brenda Uliarte”. Y agregó: “Fue uno de los del pelotón. El muchacho que aparece como jefe de la banda. Nicolás Carrizo”, precisó.

Además, Luis D’Elía dio más detalles sobre lo difícil situación que le tocó vivir: “Prácticamente fue en la puerta de un café. Me acompañó durante esas dos cuadras. Me gritaba ladrón, delincuente y me culpaba por no haber tenido trabajo en diez años. Nunca lo vi a este tipo en mi vida”, señaló el dirigente social.

Video: Luis D'Elía presentaría una denuncia penal contra el jefe de “la banda de los copitos”

“Voy a convertir lo sucedido en una denuncia penal este lunes. Tengo testigos. Una chica psicóloga y traductora de inglés”, anticipó Luis D’Elía. En estos momentos, Nicolás Carrizo se encuentra actualmente detenido y es acusado de ser partícipe en el “intento premeditado” de asesinar a la Vicepresidenta.

Por último, Luis D’Elía acusó a la oposición de “tener en sus manos a la Justicia” y “ser parte del lawfare”.

“53 de nosotros estuvimos presos injustamente durante los cuatro años del macrismo. Ni hablar de lo que están haciendo ahora con Cristina. Ojalá tenga la posibilidad de defenderse”, concluyó.