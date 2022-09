Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Kirchner, denunciará a Nik por un chiste sobre el atentado

En el comic un uniformado expresa: “Dos lunáticos con un plan imposible, ridículo, inverosímil... un hombre y una mujer que pusieron en peligro a toda la argentina”.

Entonces, el periodista le pregunta: “¿La Banda de los Copitos?”. Entonces, el uniformado responde: “No” y en el fondo hay una caricatura de Néstor Kirchner y Cristina.

Al verlo, Gregorio Dalbón escribió en Twitter que le iniciará una “denuncia correspondiente” al autor del dibujo. “Esto no es chiste. Por tal motivo en nombre propio a falta de un ‘fiscal’ iniciaré la denuncia correspondiente”, apuntó el abogado.

Y, apuntó contra Nik: “Basta de faltarle el respeto gratuitamente al presidente Alberto Fernández y a Cristina Kirchner”. “Espero nos acompañen los organismos de DDHH”.

El desagradable dibujo de Nik con Diego Maradona, Lady Di y la Reina Isabel II

La Reina Isabel II, monarca del Reino Unido, murió a los 96 años. Estaba recluida en el Castillo de Balmoral en los alrededores de Aberdeen, Escocia.

"La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana", expresaron en un comunicado oficial de la Casa de Windsor.

En las redes sociales, algunas figuras se pronunciaron sobre la muerte que conmociona al mundo. En su cuenta de Twitter, el historietista Nik publicó un dibujo, alusivo a la partida de la Reina Isabel II, que generó duras críticas.

En la imagen, están Diego Maradona, Lady Di y la Reina Isabel II en el cielo. El Diez le dice a la máxima figura de la realeza británica: "¿Hacemos un cabeza, jefa?". Y ella le responde: "Ok, Diegou". En el margen superior una frase que dice: "En el ciclo somos todos iguales...".

"Hasta Siempre, Reina Isabel II", manifestó Nik en dicho posteo, que no fue bien recibido por los usuarios de dicha red social.

"Cada día que me levanto agradezco a la vida que Nik me haya bloqueado", "Maradona: se levanta de su tumba y hace mierda la estatua de ese gato inmundo", "Nik es un humorista argentino que encontró que su talento es hacer enojar, no reír", "Desde esta cuenta la damos nuestro pésame a Nik por el fallecimiento de Gaturro", "Lo de Nik es inexplicable", fueron algunos de los comentarios que generó la publicación.