Atentado a Cristina Kirchner: Sabag Montiel presentó una sorpresiva prueba que podría cambiar el destino de la causa

La sorpresa se dio porque la secuencia muestra que el cargador no estaba colocado correctamente sino que estaba ligeramente salido de la empuñadura. Eso, sumado a que no había bala en recámara, el martillo estaba en posición de “descanso” y además había una pequeña falla de funcionamiento, pareció la insinuación de una conclusión: Sabag Montiel no podía matar a Cristina Kirchner.

López Puleio repartió a todas las partes impresiones de una captura de pantalla del video oficial del momento del secuestro del arma y exhibió fotografías de los sitios periodísticos Página 12, Clarín, Télam e Infobae en los que –también- se observa el cargador ligeramente fuera de su lugar.

caputura arma sabag montiel medios.jpeg

La novedad causó estupor y enojo en la fiscal Gabriela Baigún, que protestó contra esa prueba que, sin embargo, había sido incorporada en el momento procesal en el que se resolvió qué elementos iban a discutirse en el debate oral.

No obstante, los tres peritos balísticos que cerraron la audiencia de hoy (declararon todos juntos) aseguraron que “el arma funciona y es apta para producir disparos”. De hecho, explicaron que la accionaron 50 veces y en ninguna falló. Incluso uno de esos disparos fue con una de las cinco balas que tenía el cargador del arma que usó Sabag Montiel.

Los peritos balísticos Alejandro Leonard, Ezequiel Soria y Mauro Berlanga consignaron que el arma tenía un “funcionamiento anormal por un desgaste del elevador de cartuchos que no llegaba a retener la corredera al levantar el retén”. Esa circunstancia no afectaba la capacidad del arma. Pero los peritos explicaron que “el defecto no indica si hay bala en recámara, por lo tanto el martillo cae sin producirse el disparo”.

captura arma sabag montiel.jpeg La defensa de Sabag Montiel presentó nuevas pruebas en el juicio por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner.

En contra de la teoría de lo que técnicamente se llama “tentativa inidónea” (hay intención de cometer el delito pero imposibilidad material de hacerlo) cuenta que los peritos consignaron que al momento del secuestro el arma estaba “montada” y sin seguro colocado.

El juez Adrián Grunberg introdujo entonces una hipótesis a modo de pregunta: ¿puede el cargador alterar su colocación como consecuencia de una caída o un golpe? Eso fue lo que ocurrió tras el fallido ataque.

La respuesta fue afirmativa, aunque los tres peritos indicaron que para ello deberían hacer un peritaje de comprobación que, hasta ahora, no se realizó.

captura video arma sabag montiel.jpeg

La audiencia de hoy tuvo otra nota saliente e insólita: Youtube censuró la emisión del canal oficial del Poder Judicial. Cerca del mediodía, el tribunal dispuso un cuarto intermedio y al regresar, la jueza Sabrina Namer explicó que la transmisión había sido “bajada” porque se habían exhibido imágenes del arma en cuestión, como parte del debate.

Vanas fueron las gestiones para explicarle al algoritmo del sitio de videos que se trataba de un juicio oral y público sobre un hecho de interés. “Este video se ha retirado porque infringía las normas de la comunidad de Youtube”, rezaba una placa negra en el link de la transmisión.