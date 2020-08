Cómo fue la reunión del Gabinete de Comercio Exterior: "Aumentar las exportaciones agroindustriales", el eje central

Primera reunión del Gabinete de Comercio Exterior en Casa Rosada (Foto: Archivo)

"El aumento de las exportaciones agroindustriales" fue el eje central de la agenda que analizaron este lunes en Casa Rosada durante la primera reunión del Gabinete de Comercio Exterior, encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Así lo confirmó el canciller Felipe Solá en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada al término del encuentro que inauguró una nueva modalidad de trabajo del gobierno de Alberto Fernández, con reuniones de gabinete divididas por temas, todos los días de la semana.

"Por ahora no hay nada definido, sólo acordamos que tenemos que aumentar las exportaciones para que Argentina no vuelva a tener el clásico problema de angustia de la balanza de pagos, del estrechamiento de la balanza de pagos de manera tal que cuando crece, necesita más dólares y no los tiene", reveló Solá.

El Canciller advirtió que el objetivo del Gabinete de Comercio Exterior es evitar el famoso péndulo que en Argentina lleva en las crisis recurrentes, que a partir de "el estrechamiento de la balanza de pagos, se escape el tipo de cambio o empieza el endeudamiento" externo.

Según pudo saber A24.com, en el primer encuentro que duró más de una hora y media en el Salón de Científicos del primer piso de la sede de Balcarce 50, con Cafiero sentado en la cabecera de la larga mesa, los ministros de Agricultura, Relaciones Internacionales, Economía, Desarrollo Productivo, Ambiente y el titular del Banco Central acordaron volver a reunirse dentro de 15 días para avanzar en los temas.

"Todos coincidieron en repasar todas las opciones de aumentos de las exportaciones y se van a dividir responsabilidades" para en próximas reuniones avanzar en medidas concretas.

Según se informó oficialmente, "se analizó cómo impactará la renegociación de la deuda externa (la que acaba de cerrar Guzmán con bonistas privados y la que comenzará después del 24 de agosto con el FMI) en la balanza comercial del país".

Solá remarcó que "el campo es una parte importantísima del aumento de exportaciones que buscamos", y recordó que tanto "el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta (Cristina kirchner) y todos los ministros" ya mantuvieron reuniones con unas 43 cámaras productoras y comercializadoras del sector de la agroindustria para promover las exportaciones y el ingreso de divisas que planea el Gobierno para financiar la reactivación en la pospandemia.

Solá calificó como "asaltos" los ataques sufridos por empresarios de silobolsas y agregó que desde el Gobierno "ya se está tratando de vender en este momento a México, que tiene un problema de stockeo muy fuerte en su distribución de alimentos" por la pandemia.

Defienden la candidatura de Béliz al BID

En relación a las elecciones en el BID, el Canciller ratificó que desde la Casa Rosada "sostenemos la candidatura de Gustavo Béliz como titular del Banco Interamericano de Desarrollo y reclamó "un aplazamiento de la reunión del 12 y 13 de septiembre, por la cuestión del coronavirus y por la imposibilidad de una negociación personal de los gobernadores, tal como se llaman los que eligen en el BID”.

"Ese aplazamiento es necesario porque no puede salir algo tan vital para nosotros como el nuevo presidente del BID de una reunión virtual”, dijo Solá en un mensaje en línea con la candidatura del secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno argentino y una de los colaboradores más cercanos al Presidente Fernández, que compite con el candidato que intenta imponer el gobierno de los Estados Unidos para ese organismo de crédito internacional.