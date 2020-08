Axel Kicillof: "Hay 35 municipios de la provincia que están muy comprometidos"

Axel Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó esta tarde que el anuncio sobre la producción en el país de una de las vacunas en desarrollo contra el coronavirus "lo cambia todo" ya que hace que el virus tenga "fecha de vencimiento" y que "los esfuerzos que hacemos se justifiquen".

De todas maneras explicó que en la provincia de Buenos Aires hay "35 municipios están muy comprometidos, con mucha circulación del virus, mientras que hay 100 municipios en los que se ha logrado controlar la circulación"

Kicillof remarcó la importancia de los cuidados individuales: "Hasta que no tengamos la vacuna, la única forma de cuidarnos es no poder estar juntos, ni tan cerca", por lo cual llamó una vez más a "no relajarnos" en los cuidados frente al coronavirus para evitar los contagios.

"Cuanto más distanciamiento menos contagio. Cuantas más reuniones sociales, crecen los contagios y eso genera más enfermedad y después va saturando los hospitales", remarcó Kicillof. "No podemos relajarnos, es una irresponsabilidad completa", agregó.