Milei en el acto de La Plata: "Qué lindo ver a tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas"

Embed

Antes del discurso presidencial, Pareja presentó a los primeros postulantes de Alianza La Libertad Avanza en las ocho secciones electorales; el intendente de Tres de Febrero que encabeza la lista en la Primera Sección, Diego Valenzuela; por la Segunda, Natalia Blanco; por la Tercera, Maximiliano Bondarenko; por la Cuarta, Gonzalo Cabezas; por la Quinta, Guillermo Montenegro; por la Sexta, Oscar Liberman; por la Séptima, Alejandro Speroni; y por la Octava, Francisco Adorni.

El presidente criticó que "cuatro décadas de populismo han convertido a la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional" y contrastó "debería ser lanza de la riqueza nacional". "La calle es tierra de nadie, literalmente de tierra porque el asfalto nunca llega. La gente vive con miedo, mirando para atrás, enrejada en sus casas mientras los delincuentes circulan impunes por las calles", cuestionó.

Y agregó sobre educación: "En las escuelas los chicos cada vez aprenden menos y son rehenes de los sindicalistas". "Para la gente honesta trabajar y emprender en la provincia es una odisea griega", señaló el jefe de Estado al apuntar a la "presión tributaria récord que nunca deja de subir".

WhatsApp Image 2025-08-14 at 21.39.00

"Las estadísticas criminales no paran de crecer", agitó sobre Buenos Aires y señaló que el partido de La Matanza tiene una tasa de homicidios "seis ves más alta que la de Rosario". "El kirchnerismo es peor que el narcotraficante", rechazó.

"El gobernador no hace otra cosa que darle la espalda una y otra vez", acusó a Axel Kicillof mientras el público gritaba "intervención, intervención, intervención". "En definitiva no solo gasta mucho, continúa endeudando a los bonaerenses: con la provincia convertida en un baño de sangre, el gobernador prefiere seguir financiando su campaña eterna y decidió llenar la provincia de ñoquis", criticó.

"Pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad, sin importar su gravedad. Tomemos, por ejemplo, el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista en la causa del fentanilo", señaló sobre la causa de fentanilo adulterado que ya dejó un saldo de 96 muertos y lanzó contra el juez federal Ernesto Kreplak: "O acaso les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Kicillof, ese es el modelo del amiguismo".

WhatsApp Image 2025-08-14 at 21.39.04

"El gobierno de la provincia es la peor versión hasta ahora del kirchnerismo, fueron destilando uno a uno los peores vicios de su modelo. Se trata de un gobierno dirigido por un comunista confeso, lleno de exministros de Alberto Fernández y que desangra financieramente a la provincia para alimentar a su tropa de burócratas calienta sillas", lanzó.

"Kicillof en su último embate canalla contra la voluntad popular, desdobló las elecciones porque tiene miedo que lo aplasten los violetas", agregó mientras el público cantó "la casta tiene miedo". "Están asustados, se viene la ola violeta", enfatizó y exhortó que "es momento de meterse, y sacarlos a patadas de una vez".

"Por eso es que hoy decimos kirchnerismo Nunca Más. Vamos con todo con La Libertad Avanza, vamos a arrasar, vamos a pintar el país de violeta", culminó.

Las críticas a CFK

Al hablar de corrupción, lanzó un dardo para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Después de que alguien del público dijera "que vayan todos en cana", el Presidente respondió con ironía: "Ya empezamos con la jefa de la banda".

"Qué podemos esperar con gente que robo tanto y tan descaradamente que ahora solo puede salir al balcón a saludar a dos personas que la van a visitar", agregó en otro pasaje de su discurso en contra de la expresidenta a la vez que la gente gritaba "tobillera, tobillera, tobillera".

Quiénes participaron del acto

Acompañan al presidente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el diputado, José Luis Espert, que fue confirmado hoy como primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires para las elecciones nacionales en provincia de Buenos Aires; el titular del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, entre otros.

En la previa al acto, Ritondo confirmó que Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi están dentro de la lista de la Alianza La Libertad Avanza

Fue el primer acto de Milei en territorio bonaerense, luego de la mencionada actividad de La Matanza de la semana pasada que sirvió para ponerle clima a la campaña. La capital bonaerense no es solo un escenario simbólico en la disputa con el gobernador Axel Kicillof, uno de los blancos preferidos del Presidente, sino también la cabecera de la octava sección electoral, donde La Libertad Avanza busca ampliar su base de votantes. En este distrito, la hermana del mandatario intervino en el armado de listas y ubicó como cabeza a Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y funcionario del Ministerio de Defensa, en lugar de Juan Osaba, hombre cercano al referente provincial Sebastián Pareja.