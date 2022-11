Axel Kicillof: "Me tienen podrido con eso de que soltamos presos"

"Me tienen podrido con eso de que soltamos presos. Cansan con esas mentiras, cuando nosotros no tenemos esa potestad", resaltó Kicillof sobre las atribuciones que tiene la Justicia. En ese sentido, sostuvo que sí es obligación del gobierno "darle alojamiento" a los presos.

"Está bajo la responsabilidad de nuestro servicio penitenciario que es el más grande de Argentina y el tercero de Latinoamérica", indicó el gobernador provincial, al lanzar la nueva etapa del plan que completará 12 mil nuevas plazas en cárceles y alcaidías.

Kicillof se refirió al discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner de días atrás sobre la seguridad y enfatizó: "Cuando Cristina dijo ‘hablemos en serio de seguridad’, tiene que ver son estas cosas: construir plazas nuevas, invertir y planificar en serio. No como hace la derecha".

"Nos referimos a contar con un Estado que invierte, planifica y construye unidades penitenciarias y alcaidías, terminando también con las condiciones precarias de detención en comisarías", expresó el mandatario bonaerense.

Y agregó: "Estas medidas tienen un solo objetivo: bajar la reincidencia. Que transiten por su condena y cuando salgan no delincan de nuevo y no vuelvan a la cárcel. No queremos que las cárceles sean universidades del crimen, sino que sean lugares con preparación para cuando salgan".

Durante el acto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también firmó un acta de cooperación, asistencia técnica y reciprocidad para el desarrollo de acciones penitenciarias y post penitenciarias con el objeto de fortalecer la reinserción social.

Lo suscribieron los intendentes de Quilmes, Mayra Mendoza; de La Matanza, Fernando Espinoza; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Mercedes, Juan Ustarroz; de Tigre, Julio Zamora; de Ezeiza, Gastón Granados; y de Almirante Brown, Juan José Fabiani; el jefe de Gabinete de Lanús, Diego Kravetz; los secretarios de Gobierno de Hurlingham, Pablo del Valle; y de Justicia y Derechos Humanos de Moreno, Nahuel Berguier; el subsecretario de Legal y Técnica de Escobar, Nicolás Gaytan; la subsecretaria de Legal y Técnica de Tres de Febrero, Lorena Campanari; el arquitecto de la Secretaría de Obras Públicas de Berazategui, Alejandro Quiñones.