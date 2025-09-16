En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Cristina Fernández de Kirchner
Críticas

"Ay Milei... Daaale!": la respuesta de Cristina Kirchner a Milei por la presentación del Presupuesto 2026

La expresidenta arremetió contra Javier Milei tras su cadena nacional. Lo acusó de repetir la frase de Macri, de endeudarse con Caputo y de usar la motosierra contra el pueblo.

Ay Milei... Daaale!: Cristina Kirchner destrozó el discurso presidencial

"Ay Milei... Daaale!": Cristina Kirchner destrozó el discurso presidencial

La expresidenta Cristina Kirchner criticó el discurso de Javier Milei tras la cadena nacional en la que el mandatario presentó el Presupuesto 2026. "Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaale!", comenzó Kirchner en un extenso posteo en redes sociales. La expresidenta no solo cuestionó la frase, sino que la vinculó directamente con Mauricio Macri, recordando que él la utilizó en 2018, "cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016".

"Es todo tan igual... que el mismo que manejaba las finanzas hoy es tu Ministro de Economía"

cfk x

"Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!", sentenció.

La expresidenta acusó a Milei de construir su "equilibrio" en las cuentas "en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica". Para Kirchner, la política económica actual es una "verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111".

"La motosierra era para ellos... mientras las comisiones eran para tu círculo"

En uno de los pasajes más duros, Kirchner afirmó que "muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila".

Finalmente, la expresidenta le hizo una recomendación al Presidente: "Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo… Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente… Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo".

