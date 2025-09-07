En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Cristina Fernández de Kirchner
Javier Milei
ELECCIONES BONAERENSES

El mensaje de Cristina a Milei después de la victoria: "El próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo más que nunca"

Cristina Fernández de Kirchner reapareció con fuertes críticas a Javier Milei tras el triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Desde sus redes sociales envió un mensaje para las generales de octubre y cuestionó al Presidente y a Luis Caputo por la situación económica.

El mensaje de Cristina a Milei después de la victoria: El próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo más que nunca

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner chicaneó esta noche por redes sociales al presidente Javier Milei luego de la victoria de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses y envío un mensaje para los comicios generales: "El próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo más que nunca".

Leé también Cristina Kirchner chicaneó a Milei por la intervención en el dólar y reivindicó la derogación de una ley que afectaba al periodismo
cristina kirchner chicaneo a milei por la intervencion en el dolar y reivindico la derogacion de una ley que afectaba al periodismo

"El próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo… ¡Más que nunca!", celebró la presidenta en un mensaje que compartió en su cuenta de la red social y le pidió al Presidente: "Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo", dijo al apuntar también contra el ministro de Economía. Al respecto, expresó: "Si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento".

axel-kicillof-y-cristina-kirchner-cuando-la-relacion-entre-ambos-era-distinta-foto-na-AS3MU2L65VHXRMRV467HILXOUQ.avif

"¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el 'Nunca Más', que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis", rechazó y lanzó: "Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal".

"Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy", completó.

La concentración en las inmediaciones del departamento de CFK

La zona cercana al departamento donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria se transformó en uno de los sitios más significativos en el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Desde antes del cierre de las urnas, cientos de militantes comenzaron a reunirse en San José 1111, en el barrio de Constitución, el domicilio de la exmandataria.

Aunque todavía no había un solo resultado oficial, la esquina porteña se colmó de cánticos, banderas y rostros de felicidad, bajo la presunción de que el peronismo se había impuesto en las elecciones legislativas bonaerenses.

Militancia esperando por Cristina

La concentración comenzó en un ambiente de tensa calma. Con el correr de las horas, la espera se volvió optimista y los militantes comenzaron a festejar anticipadamente. Bombos, banderas y cánticos acompañaron los primeros números que se filtraban desde los municipios del conurbano.

Las inmediaciones de San José 1111 se perfila así para ser uno de los lugares donde militantes peronistas festejarán el triunfo de las elecciones bonaerenses, en contraste con el búnker oficial que Fuerza Patria tiene en La Plata, centrado alrededor de la figura del gobernador Axel Kicillof.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cristina Fernández de Kirchner Javier Milei Luis Caputo Elecciones
Notas relacionadas
Cristina Kirchner criticó a Javier Milei por su acto en Moreno y llamó a votar el domingo
Cánticos, banderas y clima de felicidad frente al departamento de Cristina Kirchner
Gerardo Milman, luego de que la Justicia no encontró datos en su teléfono sobre el atentado a CFK: "Estaba tranquilo"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar