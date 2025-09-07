El mensaje de Cristina a Milei después de la victoria: "El próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo más que nunca"

La concentración en las inmediaciones del departamento de CFK

La zona cercana al departamento donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria se transformó en uno de los sitios más significativos en el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Desde antes del cierre de las urnas, cientos de militantes comenzaron a reunirse en San José 1111, en el barrio de Constitución, el domicilio de la exmandataria.

Aunque todavía no había un solo resultado oficial, la esquina porteña se colmó de cánticos, banderas y rostros de felicidad, bajo la presunción de que el peronismo se había impuesto en las elecciones legislativas bonaerenses.

Militancia esperando por Cristina

La concentración comenzó en un ambiente de tensa calma. Con el correr de las horas, la espera se volvió optimista y los militantes comenzaron a festejar anticipadamente. Bombos, banderas y cánticos acompañaron los primeros números que se filtraban desde los municipios del conurbano.

Las inmediaciones de San José 1111 se perfila así para ser uno de los lugares donde militantes peronistas festejarán el triunfo de las elecciones bonaerenses, en contraste con el búnker oficial que Fuerza Patria tiene en La Plata, centrado alrededor de la figura del gobernador Axel Kicillof.