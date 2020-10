Berni le respondió a Macri: "Compró la paz social entregando de manera discrecional planes sociales"

Sergio Berni le respondió a Mauricio Macri tras la entrevista con Jonatan Viale.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se refirió a los dichos de Mauricio Macri, quien durante la entrevista con Jonatan Viale resaltó la necesidad de generar más empleo en lugar de otorgar planes sociales.

"Es una hipocresía", se apuró en responder el Ministro al escuchar las declaraciones del ex presidente en el programa "4 Días", que conduce Facundo Pastor.

Y agregó: "Macri compró la paz social entregando de manera discrecional planes sociales (...) Le podría preguntar a cualquier integrante del Ministerio de Desarrollo Social de qué manera se garantizaba Macri la tranquilidad en la calle. Pagándole con planes sociales a los piqueteros".

Tras ser consultado por la gran cantidad de contagios y muertos por coronavirus en el país a pesar de la extensa cuarentena, dijo: "El éxito de la política sanitaria es por aquello que no se ve, es porque el sistema sanitario no se ha visto desbordado. En Europa casi todos se vieron desbordaron. Argentina es uno de los pocos países en el que el sistema sanitario no se desbordó".

En cuanto a la difícil situación económica, específicamente con lo que sucede en el Conurbano, Berni negó la posibilidad que haya un estallido social en gran parte gracias a la "fuerte contención" del gobierno a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Por último, el ministro diferenció la toma de tierras en Guernica con las que se llevaron a cabo en 2010 en el Parque Indoamericano, ubicado en Villa Soldati. "En el Indoamericano habían 16 mil personas, era un caos absoluto. Me convocó la Presidenta, a las 2 de la tarde me pasó a buscar un Gendarme y entramos cuerpo a tierra porque picaban las balas", señaló.

"Guernica tiene un juez responsable de llevar adelante el desalojo, primero puso una fecha, después nos dijeron ahora no", concluyó.