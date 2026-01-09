Trump afirmó que Estados Unidos decidirá qué petroleras operan en Venezuela y negociará en su nombre
El presidente estadounidense afirmó que Washington actuará como intermediario entre las empresas y el gobierno venezolano, definirá qué compañías podrán ingresar al país y garantizará “seguridad total” para las inversiones.
“Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar [en Venezuela], vamos a cerrar el acuerdo”, dijo Trump. (Foto: Reuters).
“Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar [en Venezuela], vamos a cerrar el acuerdo”, sostuvo el mandatario ante representantes de más de una veintena de compañías. En ese sentido, remarcó que las negociaciones se realizarán exclusivamente con Washington. “Ustedesestán negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela”, remarcó el mandatario republicano.
“Y tendrán total seguridad. Una de las razones por las que no podían trabajar [en Venezuela] es que no tenían garantías. Pero ahora tienen seguridad total”, resaltó Trump.
Minutos antes de la reunión, Trump destacó en su red Truth Social la participación de “las mayores compañías petroleras del mundo” y aseguró que el interés fue masivo: "Todos quieren asistir".
Al respecto, manifestó: “Pedimos disculpas a aquellas compañías petroleras a las que no podemos recibir hoy, pero el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, las recibirán durante la próxima semana. Todos están en contacto diario”.
Según explicó el presidente estadounidense, la reunión estuvo enfocada "casi exclusivamente en el petróleo venezolano" y en la "relación de Estados Unidos a largo plazo entre Estados Unidos y Venezuela, su seguridad y su gente".
“Un factor muy importante en esta implicación será la reducción de los precios del petróleo para el pueblo estadounidense”, indicó.
Qué empresas participaron
Entre las compañías presentes se encontraron Repsol, Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy y Hilcorp, entre otras.
Venezuela, sancionada por Estados Unidos desde 2019, concentra cerca del 20% de las reservas mundiales de petróleo, aunque su producción se redujo de manera drástica en los últimos años. De acuerdo con datos de la OPEP, en 2024 aportó apenas alrededor del 1% del crudo producido a nivel global, tras un prolongado período de subinversión, sanciones y restricciones comerciales.
El plan de Trump con el petróleo
Días atrás, Trump había anticipado que el gobierno interino venezolano entregaría de 30 millones hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, con "ganancias" que estarían bajo control de Washington. Durante su primer mandato, el líder republicano impuso un embargo petrolero para presionar al régimen venezolano, altamente dependiente de las exportaciones de crudo.
En su regreso a la Casa Blanca, Trump revocó la mayoría de las licencias que habilitaban a empresas extranjeras a operar en Venezuela, con la excepción de Chevron. Actualmente, Washington sostiene que avanza en una reducción selectiva de sanciones para permitir la venta y el transporte de petróleo venezolano en los mercados internacionales.
En paralelo, el Departamento de Energía de Estados Unidos ya trabaja en un plan para enviar crudo liviano que pueda mezclarse con el petróleo venezolano, con el objetivo de facilitar su comercialización global.