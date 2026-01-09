Venezuela anunció contactos diplomáticos con Estados Unidos y enviará una misión a Washington. 

En el mismo documento, el gobierno venezolano volvió a denunciar una “agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo”, en referencia a la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, un hecho que volvió a tensar el escenario regional.

delcy-rodriguez-evito-pedir-por-maduro-tras-su-captura-y-convoco-a-eeuu-a-una-agenda-de-cooperacion-foto-efe-delcyrodriguezv-REPF3RJKFJADZBC37YEHICLCZM El gobierno venezolano informó que recibirá una delegación del Departamento de Estado estadounidense. (Foto: EFE/ @delcyrodriguezv).

“A efectos de atender esta situación en el marco del derecho internacional y en estricto apego a los principios de soberanía nacional y de la Diplomacia Bolivariana de Paz, el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América”, señaló el comunicado oficial.

venezuela-anuncio-un-proceso-exploratorio-con-eeuu-para-restablecer-las-relaciones-diplomaticas-foto-instagramcancilleriave-SLNUH2CEOFCTRDEQNCRVF3TTC4 Venezuela anunció un "proceso exploratorio" con EE.UU. para restablecer las relaciones diplomáticas. (Foto: Instagram/@cancilleria_ve).

El anuncio marca un nuevo capítulo en una relación marcada por años de enfrentamientos políticos, sanciones y ruptura diplomática, y abre la puerta a eventuales definiciones sobre el futuro del vínculo entre Caracas y Washington.

EEUU canceló una segunda oleada de ataques

Por otra parte, Donald Trump aseguró que "canceló" una "segunda oleada de ataques" a Venezuela que había anunciado desde el mismo 3 de enero, día en que capturó y sacó del poder a Nicolás Maduro. En su propia red social explicó que la cancelación de ese ataque se debe a la “cooperación” de las autoridades en Caracas, el chavismo residual que encabeza Delcy Rodríguez.

El presidente de Estados Unidos posteó que "canceló una prevista segunda oleada de ataques" porque, hasta el momento, las autoridades del país sudamericano se mantienen colaborando con la Casa Blanca.