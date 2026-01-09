Venezuela anunció contactos diplomáticos con Estados Unidos y enviará una misión a Washington
Un comunicado oficial destaca que el gobierno venezolano recibirá a una delegación del Departamento de Estado norteamericano para realizar “evaluaciones técnicas y logísticas”.
Venezuela anunció contactos diplomáticos con Estados Unidos y enviará una misión a Washington.
El gobierno de Venezuela confirmó este viernes que recibirá en los próximos días a una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que llegará al país para realizar “evaluaciones técnicas y logísticas inherentes” a sus funciones. A su vez, el comunicado detallo que enviarán funcionarios propios en una misión a Washington.
La información fue difundida a través de un comunicado oficial emitido desde Caracas, en el que también se adelantó que una misión de representantes venezolanos viajará a Estados Unidos “para cumplir las labores correspondientes”, en lo que fue presentado como un primer paso dentro de un proceso de acercamiento diplomático.
Desde Colombia, Rolando Graña comentó en A24 que Venezuela y Estados Unidos no mantienen embajadores ni personal diplomático completo en sus respectivas capitales desde 2019, cuando el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a funcionarios estadounidenses en medio de la crisis política que derivó en el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente interino.
Embed
Desde entonces, los vínculos entre ambos países se sostuvieron de manera intermitente, a través de contactos indirectos, mediaciones de terceros o encuentros reservados en territorios neutrales, sin una relación diplomática formal.
En el mismo documento, el gobierno venezolano volvió a denunciar una “agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo”, en referencia a la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, un hecho que volvió a tensar el escenario regional.
El anuncio marca un nuevo capítulo en una relación
“A efectos de atender esta situación en el marco del derecho internacional y en estricto apego a los principios de soberanía nacional y de la Diplomacia Bolivariana de Paz, el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América”, señaló el comunicado oficial.
El anuncio marca un nuevo capítulo en una relación marcada por años de enfrentamientos políticos, sanciones y ruptura diplomática, y abre la puerta a eventuales definiciones sobre el futuro del vínculo entre Caracas y Washington.
EEUU canceló una segunda oleada de ataques
Por otra parte, Donald Trumpaseguró que "canceló" una "segunda oleada de ataques" a Venezuela que había anunciado desde el mismo 3 de enero, día en que capturó y sacó del poder a Nicolás Maduro. En su propia red social explicó que la cancelación de ese ataque se debe a la “cooperación” de las autoridades en Caracas, el chavismo residual que encabeza Delcy Rodríguez.
El presidente de Estados Unidos posteó que "canceló una prevista segunda oleada de ataques" porque, hasta el momento, las autoridades del país sudamericano se mantienen colaborando con la Casa Blanca.