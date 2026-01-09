En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Venezuela
Estados Unidos
Reordenamiento

Venezuela anunció contactos diplomáticos con Estados Unidos y enviará una misión a Washington

Un comunicado oficial destaca que el gobierno venezolano recibirá a una delegación del Departamento de Estado norteamericano para realizar “evaluaciones técnicas y logísticas”.

Venezuela anunció contactos diplomáticos con Estados Unidos y enviará una misión a Washington. 

Venezuela anunció contactos diplomáticos con Estados Unidos y enviará una misión a Washington. 

El gobierno de Venezuela confirmó este viernes que recibirá en los próximos días a una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que llegará al país para realizar “evaluaciones técnicas y logísticas inherentes” a sus funciones. A su vez, el comunicado detallo que enviarán funcionarios propios en una misión a Washington.

Leé también El régimen de Venezuela liberó a ocho presos políticos y hay gran expectativa por los argentinos
El régimen de Venezuela liberó a ocho presos políticos. (Foto: Reuters)

La información fue difundida a través de un comunicado oficial emitido desde Caracas, en el que también se adelantó que una misión de representantes venezolanos viajará a Estados Unidos “para cumplir las labores correspondientes”, en lo que fue presentado como un primer paso dentro de un proceso de acercamiento diplomático.

Desde Colombia, Rolando Graña comentó en A24 que Venezuela y Estados Unidos no mantienen embajadores ni personal diplomático completo en sus respectivas capitales desde 2019, cuando el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a funcionarios estadounidenses en medio de la crisis política que derivó en el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente interino.

Embed

Desde entonces, los vínculos entre ambos países se sostuvieron de manera intermitente, a través de contactos indirectos, mediaciones de terceros o encuentros reservados en territorios neutrales, sin una relación diplomática formal.

En el mismo documento, el gobierno venezolano volvió a denunciar una “agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo”, en referencia a la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, un hecho que volvió a tensar el escenario regional.

delcy-rodriguez-evito-pedir-por-maduro-tras-su-captura-y-convoco-a-eeuu-a-una-agenda-de-cooperacion-foto-efe-delcyrodriguezv-REPF3RJKFJADZBC37YEHICLCZM
El gobierno venezolano inform&oacute; que recibir&aacute; una delegaci&oacute;n del Departamento de Estado estadounidense. (Foto: EFE/ @delcyrodriguezv).

El gobierno venezolano informó que recibirá una delegación del Departamento de Estado estadounidense. (Foto: EFE/ @delcyrodriguezv).

El anuncio marca un nuevo capítulo en una relación

A efectos de atender esta situación en el marco del derecho internacional y en estricto apego a los principios de soberanía nacional y de la Diplomacia Bolivariana de Paz, el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América”, señaló el comunicado oficial.

venezuela-anuncio-un-proceso-exploratorio-con-eeuu-para-restablecer-las-relaciones-diplomaticas-foto-instagramcancilleriave-SLNUH2CEOFCTRDEQNCRVF3TTC4
Venezuela anunci&oacute; un "proceso exploratorio" con EE.UU. para restablecer las relaciones diplom&aacute;ticas. (Foto: Instagram/@cancilleria_ve).

Venezuela anunció un "proceso exploratorio" con EE.UU. para restablecer las relaciones diplomáticas. (Foto: Instagram/@cancilleria_ve).

El anuncio marca un nuevo capítulo en una relación marcada por años de enfrentamientos políticos, sanciones y ruptura diplomática, y abre la puerta a eventuales definiciones sobre el futuro del vínculo entre Caracas y Washington.

EEUU canceló una segunda oleada de ataques

Por otra parte, Donald Trump aseguró que "canceló" una "segunda oleada de ataques" a Venezuela que había anunciado desde el mismo 3 de enero, día en que capturó y sacó del poder a Nicolás Maduro. En su propia red social explicó que la cancelación de ese ataque se debe a la “cooperación” de las autoridades en Caracas, el chavismo residual que encabeza Delcy Rodríguez.

El presidente de Estados Unidos posteó que "canceló una prevista segunda oleada de ataques" porque, hasta el momento, las autoridades del país sudamericano se mantienen colaborando con la Casa Blanca.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venezuela Estados Unidos Washington
Notas relacionadas
Donald Trump canceló una segunda ola de ataques a Venezuela tras la liberación de presos políticos
Estados Unidos incautó otro buque y ya son tres los petroleros vinculados a Venezuela confiscados
Aseguran que ya son nueve los presos políticos excarcelados en Venezuela

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar