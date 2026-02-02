En vivo Radio La Red
Previsional
INDEC
ANSES
PREVISIONALES

Milei confirmó la noticia para jubilados, pensionados, AUH, AUE y PNC que todos estaban esperando

El segundo mes del año llega con una actualización del 2,85% en los montos, en línea con el último dato de inflación difundido por el INDEC y correspondiente a diciembre de 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos completo correspondiente a febrero de 2026, un esquema que abarca a millones de beneficiarios en todo el país. Jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares (SUAF), Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de pagos únicos ya cuentan con fechas confirmadas para el cobro de sus haberes.

Leé también Marco Lavagna presentó su renuncia como director del INDEC
Marco Lavagna renunció al cargo de director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Foto: archivo).

El segundo mes del año llega con una actualización del 2,85% en los montos, en línea con el último dato de inflación difundido por el INDEC y correspondiente a diciembre de 2025. Este incremento se aplica sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones, siguiendo el mecanismo de movilidad vigente, que ajusta los haberes de manera mensual según la evolución de los precios.

No obstante, desde el organismo previsional aclararon que durante febrero habrá dos días sin pagos, debido a los feriados nacionales por Carnaval. En concreto, el lunes 16 y el martes 17 de febrero no se realizarán acreditaciones en ninguna de las prestaciones.

Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra en febrero 2026

Con el aumento del 2,85%, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán en febrero un total de $ 429.254,34, una cifra que surge de la suma del haber actualizado y el bono extraordinario que el Gobierno nacional continúa otorgando.

El haber mínimo se ubicará en $ 359.254,34, al que se le suma un bono de $ 70.000, destinado a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

En el otro extremo, la jubilación máxima alcanzará los $ 2.417.441,64, sin bonos adicionales.

También se actualizaron los montos de otras prestaciones previsionales:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 357.403,47, compuesta por $ 287.403,47 de haber y un bono de $ 70.000.

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $ 321.478,04, que incluyen $ 251.478,04 de haber más el bono extraordinario.

Estas cifras reflejan el impacto de la inflación sobre los ingresos fijos y la continuidad de los bonos como herramienta de contención social.

Asignaciones: AUH, SUAF y AUE con aumento

En el capítulo de asignaciones familiares y universales, ANSES confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará en febrero a $ 129.042 por hijo. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto llegará a $ 419.838.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), correspondiente a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y otros grupos alcanzados por el sistema, será de $ 64.554 para el primer rango de ingresos.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) también se actualiza y pasará a ser de $ 129.096. De ese total, ANSES retiene el 20% ($ 25.819,20) hasta que se acredite el nacimiento o la interrupción del embarazo, por lo que el pago directo mensual será de $ 103.276,80.

En la región patagónica, donde rigen montos diferenciales, la AUE alcanzará los $ 167.825, con un pago directo de $ 134.260 y una retención de $ 33.565.

Beneficios adicionales para titulares de AUE

Las personas que perciben la Asignación por Embarazo acceden de forma automática a dos beneficios complementarios clave, que se acreditan sin necesidad de realizar trámites adicionales:

  • Tarjeta Alimentar: $ 52.250.

  • Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $ 48.691.

Ambos subsidios se otorgan gracias al cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, con el objetivo de garantizar el acceso a una alimentación adecuada durante el embarazo y la primera infancia.

Calendario de pagos para jubilados con haber mínimo

ANSES estableció el siguiente cronograma para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero

  • DNI terminados en 1: 10 de febrero

  • DNI terminados en 2: 11 de febrero

  • DNI terminados en 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4: 13 de febrero

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero

  • DNI terminados en 6: 19 de febrero

  • DNI terminados en 7: 19 de febrero

  • DNI terminados en 8: 20 de febrero

  • DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, las fechas serán:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Calendario de pagos de la AUH

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo cobrarán según la siguiente distribución:

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero

  • DNI terminados en 1: 10 de febrero

  • DNI terminados en 2: 11 de febrero

  • DNI terminados en 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4: 13 de febrero

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero

  • DNI terminados en 6: 19 de febrero

  • DNI terminados en 7: 20 de febrero

  • DNI terminados en 8: 23 de febrero

  • DNI terminados en 9: 24 de febrero

Pensiones No Contributivas y otras asignaciones

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se pagarán de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Las Asignaciones Familiares de PNC se abonarán para todas las terminaciones de documento entre el 9 de febrero y el 12 de marzo.

Asignación por Embarazo: fechas de cobro

  • Martes 10 de febrero: DNI terminados en 0

  • Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 1

  • Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 2

  • Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 3

  • Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 4

  • Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 5

  • Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 6

  • Lunes 23 de febrero: DNI terminados en 7

  • Martes 24 de febrero: DNI terminados en 8

  • Miércoles 25 de febrero: DNI terminados en 9

Prenatal, Maternidad y pagos únicos

La Asignación por Prenatal se pagará de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

La Asignación por Maternidad se acreditará para todas las terminaciones de documento entre el 11 de febrero y el 12 de marzo.

Las Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción) se abonarán del 10 de febrero al 12 de marzo, sin distinción por DNI.

Prestación por Desempleo

ANSES informó que la Prestación por Desempleo se pagará según este cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 2 de marzo

Cómo consultar si corresponde un cobro de ANSES

Los beneficiarios pueden verificar dónde y cuándo cobran sus prestaciones de manera simple y rápida. Para hacerlo, deben:

  • Ingresar a la página oficial de ANSES.

  • Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL.

  • Hacer clic en el botón “Consulta”.

Si corresponde un pago, el sistema informará la fecha y el lugar de cobro, desde el primer día habilitado hasta el último disponible. De esta manera, ANSES busca garantizar el acceso a la información y evitar confusiones en un mes clave para millones de hogares argentinos.

