Milei confirmó la noticia para jubilados, pensionados, AUH, AUE y PNC que todos estaban esperando

El haber mínimo se ubicará en $ 359.254,34, al que se le suma un bono de $ 70.000, destinado a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

En el otro extremo, la jubilación máxima alcanzará los $ 2.417.441,64, sin bonos adicionales.

También se actualizaron los montos de otras prestaciones previsionales:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 357.403,47, compuesta por $ 287.403,47 de haber y un bono de $ 70.000.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $ 321.478,04, que incluyen $ 251.478,04 de haber más el bono extraordinario.

Estas cifras reflejan el impacto de la inflación sobre los ingresos fijos y la continuidad de los bonos como herramienta de contención social.

Asignaciones: AUH, SUAF y AUE con aumento

En el capítulo de asignaciones familiares y universales, ANSES confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará en febrero a $ 129.042 por hijo. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto llegará a $ 419.838.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), correspondiente a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y otros grupos alcanzados por el sistema, será de $ 64.554 para el primer rango de ingresos.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) también se actualiza y pasará a ser de $ 129.096. De ese total, ANSES retiene el 20% ($ 25.819,20) hasta que se acredite el nacimiento o la interrupción del embarazo, por lo que el pago directo mensual será de $ 103.276,80.

En la región patagónica, donde rigen montos diferenciales, la AUE alcanzará los $ 167.825, con un pago directo de $ 134.260 y una retención de $ 33.565.

Beneficios adicionales para titulares de AUE

Las personas que perciben la Asignación por Embarazo acceden de forma automática a dos beneficios complementarios clave, que se acreditan sin necesidad de realizar trámites adicionales:

Tarjeta Alimentar: $ 52.250.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $ 48.691.

Ambos subsidios se otorgan gracias al cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, con el objetivo de garantizar el acceso a una alimentación adecuada durante el embarazo y la primera infancia.

Calendario de pagos para jubilados con haber mínimo

ANSES estableció el siguiente cronograma para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, las fechas serán:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Calendario de pagos de la AUH

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo cobrarán según la siguiente distribución:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

Pensiones No Contributivas y otras asignaciones

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se pagarán de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Las Asignaciones Familiares de PNC se abonarán para todas las terminaciones de documento entre el 9 de febrero y el 12 de marzo.

Asignación por Embarazo: fechas de cobro

Martes 10 de febrero: DNI terminados en 0

Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 1

Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 2

Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 3

Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 4

Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 5

Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 6

Lunes 23 de febrero: DNI terminados en 7

Martes 24 de febrero: DNI terminados en 8

Miércoles 25 de febrero: DNI terminados en 9

Prenatal, Maternidad y pagos únicos

La Asignación por Prenatal se pagará de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

La Asignación por Maternidad se acreditará para todas las terminaciones de documento entre el 11 de febrero y el 12 de marzo.

Las Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción) se abonarán del 10 de febrero al 12 de marzo, sin distinción por DNI.

Prestación por Desempleo

ANSES informó que la Prestación por Desempleo se pagará según este cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 2 de marzo

Cómo consultar si corresponde un cobro de ANSES

Los beneficiarios pueden verificar dónde y cuándo cobran sus prestaciones de manera simple y rápida. Para hacerlo, deben:

Ingresar a la página oficial de ANSES.

Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL.

Hacer clic en el botón “Consulta”.

Si corresponde un pago, el sistema informará la fecha y el lugar de cobro, desde el primer día habilitado hasta el último disponible. De esta manera, ANSES busca garantizar el acceso a la información y evitar confusiones en un mes clave para millones de hogares argentinos.