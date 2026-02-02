El video más sensible de Guillermo Pfening con su hermano Caíto, que padece una distrofia muscular

Embed

Cuál es la película de Netflix Guillermo Pfening y Martina Gusmán que no te podés perder

Dentro de la propuesta de contenido nacional de Netflix bajo el sello Hecho en Argentina, se destaca este intenso drama de 2006 dirigido por Pablo Trapero y con las actuaciones de Guillermo Pfening y Martina Gusmán. Se trata de una película que no solo expone una tragedia personal, sino que también se sumerge en lo más profundo de la condición humana. Una alternativa perfecta para quienes buscan un relato emotivo y reflexivo para ver el fin de semana. Uno de los mayores logros de Trapero es cómo convierte la inhóspita Patagonia en un protagonista más: la inmensidad de sus paisajes, el clima hostil y la distancia de todo lo conocido refuerzan la soledad interior de Santiago.

De qué trata "Nacido y criado" en Netflix

La trama sigue a Santiago, un hombre que aparenta tener una vida plena junto a su familia. Sin embargo, todo cambia tras un accidente automovilístico que lo deja marcado para siempre. Incapaz de sobrellevar la culpa y el dolor, decide abandonar todo lo que conocía. Su refugio será el desierto patagónico, un entorno árido y desolador donde intentará reconstruirse. La sinopsis oficial de Netflix señala que cuando la tragedia destruye lo más valioso para un hombre de familia, este busca sanar en la Patagonia. Pero detrás de esa descripción simple se esconde una historia cargada de matices emocionales que convierten al film en una experiencia intensa y profundamente humana.

Por qué no podés perderte "Nacido y criado"

La película se sostiene no solo en un guion sólido, sino también en la mirada sensible de Trapero, que logra transmitir las emociones en su estado más crudo: desde la desesperación hasta la esperanza. Es un relato que invita a pensar en cómo enfrentamos nuestras propias pérdidas y en la capacidad de resiliencia que todos llevamos dentro.

Además, su presencia en Netflix bajo la iniciativa Hecho en Argentina reafirma la potencia del cine nacional y su lugar en el escenario internacional. Para quienes disfrutan de los dramas que abordan la superación y el dolor, Nacido y criado es una propuesta que merece estar en la lista de imprescindibles.