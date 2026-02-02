A24.com

El video más sensible de Guillermo Pfening con su hermano Caíto, que padece una distrofia muscular

Guillermo Pfening emocionó al compartir un video junto a su hermano Caito, único caso en el país de distrofia de cintura.

2 feb 2026, 15:31
Guillermo Pfening conmovió a sus seguidores al publicar un video junto a su hermano Caíto disfrutando del agua en las sierras. “Así, de esta manera siempre. Mi gran hermano. Toda mi admiración Caito”, escribió el actor, despertando una ola de mensajes de colegas y amigos. Celeste Cid comentó: “Qué hermoso tenerse”, mientras que Tomás Fonzi agregó: “Les amo fuerte fuerte”. Natalia Oreiro, Benjamín Vicuña y Graciela Borges también se sumaron con gestos de apoyo y cariño.

Detrás de esas imágenes se encuentra una historia de resiliencia. A los seis años, Caito comenzó a notar que su cuerpo no respondía igual que el de otros chicos: “no podía subir los escalones de los colectivos, su carrera era más lenta que la de sus pares y le resultaba imposible pedalear parado en su bicicleta”. Con el tiempo, se confirmó que era el único caso diagnosticado en Argentina de distrofia de cintura 2C, una enfermedad genética causada por la ausencia de la proteína gamma sarcoglicano.

Tras años de incertidumbre, el doctor Marcelo Kauffman logró identificar el error genético en el Hospital Ramos Mejía. Hoy, con 44 años, Caito vive en Marcos Juárez y sostiene una rutina diaria de rehabilitación, bicicleta fija y suplementos vitamínicos. A pesar de la naturaleza progresiva de la enfermedad, asegura que atraviesa una “meseta”: “Me siento bastante bien, no uso ningún aparato artificial y el corazón está perfecto”.

La visibilidad que le da Guillermo a la historia de su hermano también pone en relieve la realidad de muchas familias que conviven con enfermedades poco frecuentes.

