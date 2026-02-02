Febrero con sorpresa en ANSES: aumenta la AUH y qué pasa con la Tarjeta Alimentar

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en febrero

Durante el calendario de pagos de febrero, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin modificaciones y quedan de la siguiente manera:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres hijos o más

El dinero se acredita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

auh-infanciasjpg AUH: ANSES confirmó el cobro de $103.256 por hijo este febrero 2026

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar no se entrega mediante una nueva tarjeta física. El monto correspondiente se deposita directamente en la cuenta del titular y puede utilizarse con la tarjeta de débito asociada.

Los fondos están destinados exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No está habilitada la extracción de efectivo ni la compra de productos que no integren la canasta básica alimentaria.

El beneficio alcanza de manera automática a los siguientes grupos:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas embarazadas desde los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad

Para mantener el cobro, es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en el sistema de ANSES.

Qué tener en cuenta antes de cobrar en febrero

Desde ANSES recuerdan que, aunque la AUH se actualiza todos los meses por inflación, la Tarjeta Alimentar no tiene aumentos automáticos y, por ahora, no hay una fecha confirmada para una próxima suba.

Por ese motivo, recomiendan consultar los montos y fechas de cobro a través de los canales oficiales antes de cada pago, para evitar confusiones o expectativas erróneas.