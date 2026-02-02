En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Previsional

Febrero con sorpresa en ANSES: aumenta la AUH y qué pasa con la Tarjeta Alimentar

ANSES confirmó el aumento de la AUH en febrero, y reveló que pasará con el refuerzo alimentario. Los detalles.

En febrero, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán con un aumento del 2,8%, producto del esquema de actualización mensual que ajusta las prestaciones según la inflación medida por el INDEC. Sin embargo, la suba no alcanza a todos los ingresos que perciben las familias: la Tarjeta Alimentar no tendrá aumento y mantendrá los mismos valores que en enero.

Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que, por el momento, no está prevista una actualización del refuerzo alimentario, por lo que el complemento clave para la compra de alimentos seguirá congelado durante el segundo mes del año.

AUH con aumento por inflación y Tarjeta Alimentar sin cambios

Mientras la AUH se ajusta todos los meses en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Tarjeta Alimentar no forma parte del sistema de movilidad automática. Esto implica que sus incrementos dependen exclusivamente de una decisión administrativa del Poder Ejecutivo.

En la práctica, este desfasaje provoca que, aun cuando la asignación principal sube por inflación, el refuerzo alimentario pueda permanecer sin cambios durante varios meses, como sucede actualmente.

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en febrero

Durante el calendario de pagos de febrero, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin modificaciones y quedan de la siguiente manera:

  • $52.250 para familias con un hijo

  • $81.936 para familias con dos hijos

  • $108.062 para familias con tres hijos o más

El dinero se acredita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

auh-infanciasjpg
AUH: ANSES confirmó el cobro de $103.256 por hijo este febrero 2026

AUH: ANSES confirmó el cobro de $103.256 por hijo este febrero 2026

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar no se entrega mediante una nueva tarjeta física. El monto correspondiente se deposita directamente en la cuenta del titular y puede utilizarse con la tarjeta de débito asociada.

Los fondos están destinados exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No está habilitada la extracción de efectivo ni la compra de productos que no integren la canasta básica alimentaria.

El beneficio alcanza de manera automática a los siguientes grupos:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

  • Personas embarazadas desde los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad

Para mantener el cobro, es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en el sistema de ANSES.

Qué tener en cuenta antes de cobrar en febrero

Desde ANSES recuerdan que, aunque la AUH se actualiza todos los meses por inflación, la Tarjeta Alimentar no tiene aumentos automáticos y, por ahora, no hay una fecha confirmada para una próxima suba.

Por ese motivo, recomiendan consultar los montos y fechas de cobro a través de los canales oficiales antes de cada pago, para evitar confusiones o expectativas erróneas.

