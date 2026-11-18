Al ser consultada por las posibles tensiones en su vínculo con el presidente, Bullrich rechazó que las diferencias de criterio representaran un problema dentro de la sociedad política que construyeron. “No somos manada. Venimos de experiencias distintas, nos unimos para un objetivo, el objetivo es cumplirlo”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que podían existir distintas posturas sobre cómo alcanzar las metas compartidas y defendió la posibilidad de expresar esas diferencias. “Lo más sano es decir lo que cada uno cree que es mejor para llegar a ese objetivo. Eso es un debate, es una discusión. La discusión no es turbulencia, la discusión es sana”, afirmó.

Además, enumeró los puntos que, según señaló, compartían ambos dirigentes, entre ellos el superávit fiscal, la lucha contra la inflación y la estabilidad económica. También mencionó el compromiso de no volver al pasado, al “plan platita” ni al kirchnerismo.

“Estamos todos en el mismo barco”, concluyó.

La defensa de la reforma electoral y la suspensión de las PASO

Durante la entrevista, Bullrich también se refirió al dictamen que el oficialismo consiguió en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y defendió los cambios incluidos en el proyecto. Entre los principales puntos, destacó la suspensión de las elecciones primarias para 2027, la incorporación de Ficha Limpia y las modificaciones a la veda electoral.

En referencia al proyecto, la titular de LLA en el Senado adelantó que "la que viene vamos a tener ya la media sanción" y aseguró que "los votos están".

"Este dictamen suspende las PASO, lo que significa que vamos a tener mucho más tiempo para que el Gobierno tenga un año de gobierno y no empiecen las elecciones en el mes de mayo, como suele ocurrir cuando hay PASO", explicó.

La legisladora insistió en que la suspensión de las primarias respondía a un reclamo social: "Es importante y sobre todo una demanda social que es la suspensión de las PASO", remarcó.

También planteó que esas elecciones "son caras" porque, dijo, "son una encuesta" que "desgasta a quienes van"

Bullrich se refirió a los cambios en las restricciones durante el período electoral y cuestionó la vigencia de la veda: "Vamos a terminar con la veda electoral, que es una ficción, porque las redes sociales y demás siguen funcionando", dijo.

La explicación de Ficha Limpia

La ex ministra de Seguridad destacó la incorporación de Ficha Limpia, una de las medidas contempladas en la iniciativa. "También se va a votar ficha limpia, algo tan demandado por tanta gente durante tanto tiempo, creo que eso también es muy importante", señaló.

Bullrich aseguró que con una normativa así "Cristina (Kirchner) definitivamente no puede ser candidata". "No puede ser candidata antes de ficha limpia", aclaró Bullrich sobre la situación de Cristina Kirchner y recordó que la ex presidenta "está condenada" previamente a la eventual sanción de la normativa.

La senadora explico que no podrá ser candidato "todo aquel que meta la mano en la lata". "Si sos violador, si sos chorro, si sos ladrón, si sos asesino, si sos corrupto, no podés ser candidato. Ni podés ser funcionario público en niveles de subsecretario de Estado hacia arriba. El que las hace, las paga", celebró.

La opinión de Bullrich sobre una restitución a la jubilación de Cristina Kircher

La Justicia previsional ordenó a la ANSES dejar de descontarle el 20% de la pensión de privilegio que cobra Cristina Kirchner por el fallecimiento de Néstor Kirchner. La decisión implica que la expresidenta recibirá alrededor de $3,2 millones adicionales por mes, luego de que el Gobierno le aplicara una retención sobre ese beneficio.

El fallo dispuso que se le restituyan los montos que se le descontaban, en el marco de la controversia por el cobro de dos jubilaciones de privilegio. Según se explicó, la Justicia había determinado que debía percibir uno de esos dos beneficios, pero el Gobierno comenzó a retenerle el 20% por las sumas que consideraba que había cobrado de más.

Patricia Bullrich se refirió a la decisión judicial y cuestionó el beneficio que recibe la exmandataria. “Bueno, hasta los presos tienen privilegios. Una lástima”, completó.