Pero la anécdota no terminó con la imitación. Edith siguió contando cómo Rocío se acercaba a sus compañeros y al resto del equipo para hacerles ese tipo de encuestas, algo que evidentemente le había llamado la atención. "Esas encuestas les hacía", agregó, todavía sorprendida por la situación. Sin embargo, el comentario más filoso llegó cuando decidió llevar la conversación un paso más allá y mencionar al productor de televisión.

"Yo no lo puedo creer, ¿qué habla Suar con Rocío Robles?", disparó Hermida, dejando una pregunta picante sobre la mesa.

Qué había dicho Edith Hermida sobre Rocío Robles y Adrián Suar en MasterChef

Edith Hermida se consolidó como una de las participantes que más repercusiones genera en esta edición de MasterChef Celebrity (Telefe). Con su particular perfil de villana dentro del certamen, la periodista suele protagonizar comentarios filosos y no tiene problemas en expresar lo que piensa de sus compañeros. En esta oportunidad, quien quedó en la mira fue Rocío Robles, aunque Adrián Suar también terminó involucrado en sus declaraciones.

Este lunes, durante una nueva jornada de competencia en las cocinas del reality, Hermida volvió a lanzar críticas contra la bailarina y dejó en evidencia que no simpatiza demasiado con ella. Pero eso no fue todo: también hizo referencia a Suar, actual pareja de Robles, y aprovechó para bromear sobre las preferencias amorosas de los hombres de cierta edad.

"Rocío Robles es de lo peor. Porque tiene cara de buena, pero es bravísima, ¿viste? Me molesta un poco cómo es. Hay que bajarla. Ya está", expresó Edith, fiel a su estilo frontal y sin intentar disimular la poca afinidad que siente por su compañera.

Lejos de quedarse únicamente en las críticas hacia la bailarina, la periodista sumó una reflexión cargada de ironía sobre la competencia por los hombres maduros y apuntó directamente contra las preferencias de los candidatos que le interesan. "Es la generación que roba los candidatos que son para mí, ¿me entendés? O sea, los candidatos míos, como Suar y todos los de 50 y pico, buscan pendejas como ella", lanzó.

Finalmente, Hermida redobló la apuesta y, entre risas, planteó que tendría que cambiar sus expectativas a la hora de buscar pareja si quiere evitar competir con mujeres más jóvenes. "Entonces, yo tengo que buscar más arriba, a los viejos decrepitos. No, no quiero decrépitos", concluyó con una ocurrencia que volvió a demostrar por qué sus comentarios no pasan inadvertidos en MasterChef Celebrity.