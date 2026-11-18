Bullrich también ratificó que la iniciativa mantiene el apartado de Ficha Limpia, que impedirá ser candidatos a quienes tengan una condena confirmada en dos instancias. “Es muy importante que de una vez por todas salga”, afirmó.

Otro de los cambios acordados contempla una reducción del 50% en la publicidad electoral en radio y televisión. Según explicó la legisladora, el objetivo es promover condiciones más equilibradas para la difusión de las distintas fuerzas políticas y evitar que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad durante la campaña.

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