El operativo comenzó con una serie de allanamientos ordenados por la Justicia para localizar a integrantes de organizaciones criminales que operan dentro del complejo Ejército de los Andes. Según la investigación, Magallanes y sus presuntos cómplices sabían que la Policía iba a ingresar al barrio y se habían preparado para enfrentar a los efectivos.

El grupo habría esperado a las fuerzas de seguridad con revólveres, ametralladoras y bombas molotov en el sector conocido como Nodo 5. Cuando los agentes avanzaron sobre esa zona, se produjo un enfrentamiento armado que terminó con la muerte de "Mayonesa".

Alrededor de las 16, personal de la Policía Científica llegó al lugar para realizar las pericias correspondientes y retirar el cuerpo de Magallanes. En el procedimiento participaron más de 400 agentes de la Policía Bonaerense, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), Infantería y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Las autoridades confirmaron que el despliegue de seguridad continuará por tiempo indeterminado, mientras avanzan los procedimientos para identificar y localizar a otros sospechosos.

Quién era "Mayonesa", el presunto narco que murió durante el operativo

Joel Sebastián Magallanes, conocido como "Mayonesa", era investigado por su presunta participación en una organización criminal vinculada al narcotráfico y a distintos episodios de violencia en Fuerte Apache. De acuerdo con los investigadores, integraba la estructura liderada por Guillermo Agustín Gerez, alias "Gordo Tilín", quien fue detenido a principios de noviembre.

Magallanes habría cumplido funciones como brazo armado de Gerez, señalado como uno de los principales referentes de la organización que operaba dentro del complejo habitacional. La banda estaría vinculada con actividades de narcomenudeo y distintos hechos violentos registrados en la zona.

Fuentes oficiales también señalaron que el sospechoso habría recibido colaboración de integrantes de otras organizaciones criminales, entre ellas "Los Fiolos" y "La Michela".

Alan Molina fue asesinado a balazos en Fuerte Apache. (Foto: Facebook Stephanie Falzetta)

Según la hipótesis de los investigadores, esos grupos le habrían proporcionado protección, información sobre los movimientos policiales, vehículos, medios de comunicación y lugares donde ocultarse para evitar su detención.

Lo buscaban por el crimen de un policía y ofrecían una recompensa

Magallanes era uno de los sospechosos buscados por la Justicia en relación con el asesinato del policía Alan Fabián Molina, ocurrido cuatro meses antes del operativo. Además, estaba vinculado a otros dos homicidios investigados por el Departamento Judicial de San Martín.

El Ministerio de Seguridad bonaerense había ofrecido una recompensa de entre $5 millones y $10 millones para quienes aportaran información que permitiera localizarlo. El sospechoso permanecía prófugo desde el 28 de abril, cuando se había escapado de un instituto de menores ubicado en Pablo Nogués.

Desde entonces, las autoridades habían desplegado distintas tareas de inteligencia y procedimientos para intentar detenerlo. La investigación también permitió establecer sus presuntos vínculos con otros integrantes de bandas que operaban en Fuerte Apache.

Los 25 allanamientos en Fuerte Apache y el arsenal que encontró la Policía

El operativo de este miércoles fue el resultado de una serie de investigaciones y procedimientos previos realizados en el barrio.

En octubre, la Justicia había ordenado un allanamiento en la vivienda de un hombre señalado como fabricante de armas caseras y presunto proveedor de la organización liderada por "Gordo Tilín".

Las tareas continuaron durante las semanas siguientes hasta desembocar en 25 allanamientos simultáneos en distintos sectores del complejo Ejército de los Andes.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron:

Armas de fuego cortas y largas.

Ametralladoras.

Más de 20 bombas molotov.

Distintos tipos de drogas.

El hallazgo de ese material forma parte de la investigación sobre la capacidad operativa de las organizaciones criminales que actúan en la zona. Tras la muerte de Magallanes, los agentes mantuvieron su presencia en el barrio para avanzar con la búsqueda de otros integrantes de las bandas.

Las autoridades indicaron que el operativo seguirá activo por tiempo indeterminado, mientras se desarrollan nuevas tareas de investigación y control dentro del complejo habitacional.