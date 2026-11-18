Más adelante, Bar le preguntó si la palabra "inseguro" que había utilizado en sus redes sociales estaba relacionada con su expareja. Sin vueltas, Marta respondió: "No le dio la talla, en definitiva".

La influencer también reconoció que tuvo mucho cariño por Rodríguez y que intentó hacerlo sentir cómodo en distintos aspectos de la relación, pero consideró que sus esfuerzos no fueron suficientes. "A ver, yo a él lo quise un montón, e intenté muchas veces que él se sienta seguro en todo tipo de aspectos: conmigo, con la distancia, con la plata, con todo. Lamentablemente yo intenté de todo. Yo creo que a él le falta... Yo igual soy de hacer estas cosas. A mí me suele pasar de que empiezo con un hombre y termino con una mujer, ¿me entendés? Como que le saco la hombría a los hombres. Soy mucho plato para pibe inseguro", lanzó.

Además, Marta contó que recibió distintos reclamos por parte de su expareja, especialmente relacionados con su trabajo y su exposición pública. En ese sentido, aseguró que nunca le fue infiel y recordó que durante el último mes tuvo una agenda laboral muy exigente, entre sus compromisos con Blender, MasterChef Celebrity y otras actividades.

"Me ha dicho cada cosa, cada pelotudez de reclamo. Yo nunca le fui infiel. Hace un mes que yo estoy con Blender, con MasterChef. Y encima trabajando afuera de esto. O sea, mi agenda es ocupadísima. Y hace un mes que yo le estoy diciendo de ir para allá, porque yo no conocía ni la casa, ni la familia, ni su círculo. No había ido nunca para Uruguay y él estaba viniendo para acá", explicó.

Por otra parte, la influencer reconstruyó cómo fueron los últimos intentos por encontrarse con Rodríguez para hablar personalmente sobre el futuro de la pareja. Según contó, tenía intenciones de viajar a Uruguay para conversar tranquilos, pero finalmente el encuentro no se concretó. "Yo tenía mis cosas para decirle a él. Pero yo dije: 'Bueno, a ver, como a mí me parece de cuarta siempre por mensaje, voy mañana, lo hablamos tranquilos y ya está'. Y capaz que la noticia era otra, la más amena. Él básicamente me canceló, que no podía el jueves. Y lo dejamos ahí", relató.

Por último, Marta dejó en claro que, aunque sus sentimientos fueron genuinos, hoy su prioridad es ella misma y no piensa quedarse aferrada a una relación que no funcionó. "Yo a él lo quise un montón, pero me quiero más", concluyó.

Cómo fue el posteo de Marta Fort sobre su separación

La ruptura fue comunicada por la propia Marta Fort a través de sus historias de Instagram, donde compartió una placa con fondo negro y un mensaje contundente para confirmar que ya no estaba en pareja con Juan Manuel Rodríguez.

"Quiero comunicar como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros", escribió la influencer, dejando una clara indirecta sobre uno de los motivos que habrían influido en el final del romance.

Pero la publicación tuvo un detalle más. En el cierre del mensaje, Marta etiquetó a la cuenta de Blender y lanzó una pregunta que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "Así que… @estoesblender, seguimos con el casting?".

La frase hizo referencia al particular comienzo de su historia de amor. La hija de Ricardo Fort había conocido a Rodríguez en junio, durante una dinámica de Blender at Night, el programa conducido por José María Listorti, en el que había participado de un casting para encontrar candidatos que la acompañaran en un viaje.

Meses después, la pareja había oficializado su romance en septiembre, cuando el joven le propuso ser novios en vivo y ella aceptó frente a las cámaras. Ahora, tras el final de la relación, Marta parece estar dispuesta a volver a empezar y dejó abierta la posibilidad de una nueva búsqueda amorosa.