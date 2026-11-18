"No embarremos el discurso del Papa con la mugre y la miseria de la política local”, aseguró.

Milei también se refirió a sus declaraciones anteriores sobre el papa Francisco y aseguró que le pidió disculpas por haberlo llamado “el representante del maligno en la tierra: “Yo le pedí perdón a Francisco por mis dichos”, afirmó el presidente al recordar aquella expresión.

Por otra parte, cuestionó a sectores de la oposición al hablar sobre la protección de los sectores más vulnerables y el manejo de los recursos destinados a la asistencia social. “La doble vara y la inmoralidad del espacio opositor me parece una inmoralidad. Qué peor puede haber que les robaran la plata a los pobres. La plata de la asistencia se la quedaban para hacer política”, sostuvo.

Y agregó: "Es plata de la asistencia, la mitad se la quedaban para hacer política y para armar todas las marchas que hacían que la ciudad de Buenos Aires fuera un caos".

Sobre la justicia social y los intentos de romper el equilibrio fiscal

Al referirse a la justicia social, Milei volvió a cuestionar ese concepto y planteó una definición crítica. “La lógica de la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Envidia más retórica”, sostuvo el presidente.

En esa línea, explicó su rechazo a ese principio y argumentó que implica una transferencia de recursos que, a su entender, desincentiva el ahorro y la inversión. “Es sacarle a uno para darle a otro, eso penaliza el ahorro, penaliza la inversión, lo hace para consumir más. Cuando usted ahorra menos, entonces invierte menos, por ende crece menos”, afirmó.

El presidente también apuntó contra los sectores que, según su visión, buscaron obstaculizar la política económica de su administración. “El año pasado cuando mandaron cuarenta leyes tratando de romper el equilibrio fiscal, intentaron siete juicios políticos, la trataban de pudrir todo el tiempo en la calle. Ellos intentaron golpe de Estado, no lo lograron”, afirmó.

En ese sentido, Milei atribuyó a los argentinos el respaldo que, según sostuvo, impidió que esos intentos prosperaran. “¿Saben quién determinó que no pudieron hacerlo? Los argentinos, porque mientras que decían que íbamos a perder por paliza las elecciones, que el peronismo nos ganaba y todo, le sacamos 17 puntos al kirchnerismo. Ganamos con el 41%”, expresó.

Luego agregó: “Si fuera hoy, eso sería primera vuelta”.

El equilibrio fiscal como límite de la política económica

Milei también se refirió a las restricciones que, según explicó, su Gobierno no está dispuesto a modificar y señaló al equilibrio fiscal como una condición central de su programa económico.

En ese marco, cuestionó la posibilidad de implementar medidas de estímulo al consumo financiadas con déficit y advirtió sobre las dificultades de conseguir recursos en un contexto de tasas de interés elevadas.

“Hay algunas restricciones que no se pueden violentar. La primera restricción que usted no puede violentar es el equilibrio fiscal. Si usted me sugiere que haga plan platita, digo, eso es un problema. Tiene un problema en varias dimensiones. Porque si tuviera déficit fiscal tendría que ir a financiarlo, tal como están las condiciones financieras del mundo. Digo, salir a buscar plata nueva no sería lo recomendable. O si están las tasas muy caras”, sostuvo.

Qué dijo sobre Patricia Bullrich

Consultado por la posibilidad de que Patricia Bullrich sea expulsada de La Libertad Avanza, el presidente descartó esa alternativa y destacó el vínculo político que mantiene con la senadora. “¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores. Es mi socia política”, respondió.

Además, al ser consultado sobre si consideraba posible que Bullrich abandonara el espacio, aseguró: “Yo creo que no, bajo ningún punto de vista”.

La respuesta a las críticas de Domingo Cavallo

Milei también salió al cruce de los planteos del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien había propuesto avanzar con la liberación de los controles cambiarios y advirtió sobre los riesgos de mantener el esquema actual.

Al ser consultado por sus propuestas, el presidente cuestionó su autoridad para opinar sobre la política económica: “Cavallo no tiene autoridad moral para hablar. ¿Sabe por qué? Porque Cavallo fue el que nacionalizó la deuda de los que se timbiaron los dólares con la tablita en el año 1982, les evitó la quiebra pasándole la cuenta a todos los argentinos”, respondió.

Sobre las dificultades para llegar a fin de mes

El mandatario también se refirió a las dificultades económicas que atraviesan los argentinos y cuestionó las encuestas que señalan que muchas personas se quedan sin dinero antes del día 20 de cada mes. Milei rechazó la expresión “no llegar a fin de mes” y sostuvo que, en realidad, la población “experimenta privaciones”.

Al ser consultado por los relevamientos que indican que los argentinos se quedan sin salario alrededor del día 20 y deben endeudarse para afrontar los gastos de los días restantes, el mandatario planteó “¿la gente puede vivir 10 días sin comer y sin beber? No”.

En esa línea, consideró que esa interpretación es incorrecta: “Está mal técnicamente, es una estupidez. Si usted me dice que el problema es que la frase significa que la gente experimenta privaciones entonces no es que la gente no llega a fin de mes, la gente experimenta privaciones”, sostuvo.

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