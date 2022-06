Cafiero en la Cumbre de las Américas: "Repartir sanciones y bloqueos va en la dirección contraria a combatir la desigualdad"

Cafiero dijo en Los Ángeles (California) que "la equidad es, más que nunca, la base de la estabilidad política, de la democracia profunda y de la armonía en las relaciones internacionales".

"Por esto, el compromiso sobre gobernabilidad democrática que se ha trabajado en esta cumbre, no podrá alcanzarse si persisten las sanciones y medidas unilaterales que aún se llevan adelante en nuestra región, aunque los hechos vislumbran que han fracasado y solo han generado sufrimiento en la población", resumió.

"Si no somos nosotros, si no son estos ámbitos los encargados de dar respuesta, de resolver injusticias que se prolongan en el tiempo, entonces ¿para qué estamos?", se preguntó.

"En la misma dirección, si las institiuciones que están llamadas a promover la integración, el desarrollo y el diálogo equivocan el camino, alcemos la voz", señaló el canciller.

Cafiero 2 cumbre americas.jpg

¿Cuál debe ser el principal objetivo de la OEA según Santiago Cafiero?

Para Cafiero, "la OEA no debe nunca más legitimar procesos de desestabilización, no debe verse involucrada en un golpe de Estado como recientemente sucedió en Bolivia".

"Debemos dejar atrás esas tristes páginas de la historia", expresó, porque "nadie puede pretender el imperialismo del pensamiento único".

Y remarcó que "repartir sanciones y bloqueos van en la dirección contraria a la búsqueda de herramientas efectivas para combatir la desigualdad".

Tras su alocución, Cafiero manifestó a la prensa argentina acreditada a la Cumbre que "las sanciones o bloqueos van en contra de las prácticas para lograr la equidad", admitió que para eso "no hay consenso" aunque resaltó que "los países que integran la Caricom (Comunidad del Caribe) vienen acompañando".

"No tenenos una mirada de condena respecto a los países", aclaró el canciller, y agregó que la Argentina "no viene a este tipo de foros a condenar países", porque "no lo ha hecho antes y no lo va a hacer ahora".

Abogó por "luchar contra la desigualdad", aunque admitió que "no se promueven prácticas concretas, cooperativas, para atacar este flagelo regional", y consideró que "hay muy poca acción desde el punto de vista cooperativo".