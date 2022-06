La carta reservada a la que tuvo acceso A24.com les plantea: "Por la presente los integrantes del Movimiento Piquetero les solicitamos una reunión formal ante la gravedad de la situación que atravesamos los trabajdores".

En ese sentido, los dirigentes piqueteros intentan representar a los trabajadores "no registrados, precarizados y desocupados". "Vemos como nuestros ingresos se evaporan con la inflación imparable que golpea al conjunto de la clase obrera".

Formalmente entonces la reunión es para pedir que la CGT ayude en el reclamo "de un salario, mínimo, vital y móvil equivalente a la canasta familiar, que es lo necesario para que viva una familia". La carta es firmada por el Polo Obrero, Coordinadora por el Cambio Social, Barrios de Pie, Libres del Sur, entre otras organizaciones.

Fuentes al tanto de las conversaciones indicaron que como parte del plan de lucha se podría acordar un paro general que unifique los pedidos de la CGT, las dos CTA y los movimientos piqueteros.

La CGT se radicaliza

A fines de la semana pasada otro hecho político marcó que la CGT podría avanzar a una mayor dureza contra el Gobierno. Fue en un congreso regional de la Unión Obrera Metalúrgica (mayor sindicato industrial de la Argentina) en Tucumán. En ese foro -del que participó el Jefe de Gabinete- se pidió a la CGT que intervenga con mayor dureza en la puja distributiva. Aunque la UOM no participará de la cumbre con piqueteros, marca el clima de época: si los sindicatos de la CGT no endurecen su postura, corren riesgo de perder posiciones a manos de la izquierda.

"Queremos pedirle a nuestros compañeros y compañeras en el Gobierno que no sean neutrales. Que en la disputa entre el capital y el trabajo, se pongan de nuestro lado", planteó Abel Furlán, flamante titular de la UOM a A24.com.

"Vemos cada día anuncios importantísimos de recursos para garantizar mercado, competitividad y producción al sector privado. Queremos que sepan que no está derramando en mejoras en nuestra calidad de vida", insistió.

Más allá de lo conceptual, Furlán aseguró: "Vamos a luchar frente a los abusos de precios y la especulación, pero también necesitamos que nuestro gobierno intervenga en la redistribución".

Furlán ganó la UOM que estaba en manos del histórico dirigente Antonio Caló. Furlán tiene una postura más combativa y en en el sindicalismo se cree que Caló perdió por su cercanía a Alberto Fernández.

¿Cómo pueden participar los sindicalistas clásicos en esta alianza entre la CGT y los piqueteros? "Los gordos no quieren saber nada. Los que incluyen a los desocupados en la CGT son los Moyano. No sorprende que el moyanismo quiera aglutinar a la mayor cantidad de gente posible. Porque si mañana quieren hacer una movida, solos no pueden", cuenta un hombre que transita los pasillos de la CGT.

La Carta Completa de los piqueteros a la CGT

Al Consejo Directivo de la CGT.

Por la presente los integrantes del Movimiento Piquetero les solicitamos una reunión formal ante la gravedad de la situación que atravesamos los trabajdores.

Por nuestro lado venimos de realizar en conjunto con otras organizaciones, Sociales, y Sindicales una MARCHA FEDERAL el último 10,11 y 12 de mayo que reunió mas de 300.000 trabajdores y que lleno la plaza de mayo

Como trabajadores no registrados, precarizados y desocupados vemos como nuestros ingresos se evaporan con la inflación imparable que golpea al conjunto de la clase obrera.

Entendemos que los sindicatos y sus centrales deben estar al servicio de la defensa de los intereses de los trabajadores.

En ese sentido creemos que es necesario más que nunca fijar el reclamo de un salario, mínimo, vital y móvil equivalente a la canasta familiar, que es lo necesario para que viva una familia.

Por estas cuestiones centrales es que les solicitamos una audiencia con la urgencia que la situación amerita.

Lo saludan Atte:

POLO OBRERO- C.U.Ba.M.T.R./MIDO – MAR - M29 - BLOQUE PIQUETERO NACIONAL(T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL - FDU - BUEL - A TRABAJAR - ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L MUJERES EN LUCHA) - MTL REBELDE - M.B.T - FRENTE DE de LA RESISTENCIA-LA WILLIAM COOKE- R.U.P.

COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL: FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR.

BARRIOS DE PIE - LIBRES DEL SUR