Cafiero apuntó contra Macri y Vidal por el déficit habitacional: "En cuatro años no hicieron nada, no pusieron un ladrillo"

El gobierno anterior "no hizo nada desde lo habitacional y entonces se profundizó un problema que viene históricamente", dijo el jefe de Gabinete (Foto: archivo).

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encendió de nuevo la mecha de la grieta cuando apuntó este sábado contra el ex presidente, Mauricio Macri, y la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, por el déficit habitacional que existe en el país. "En cuatro años no hicieron nada, no pusieron un ladrillo", declaró.

Respecto al conflicto que surgió a nivel nacional por la toma de tierras públicas y privadas, el jefe de los ministros consideró que hay que "actuar con la ley para los vivos y los que delinquen y con el Estado para quienes necesiten respuestas habitacionales".

"Esto se resuelve con viviendas sociales y lotes con servicios porque nadie se va de donde esté, por más precario que sea, a un lugar mucho más precario: hay una cuestión estructural y el Estado debe generar las políticas públicas, lo que no sucedió en los últimos cuatro años", agregó.

En diálogo con radio Mitre, el ministro criticó al gobierno anterior porque, según expresó, "no hizo nada desde lo habitacional y entonces se profundizó un problema que viene históricamente".

"Es un tema estructural, pero Macri y Vidal tienen responsabilidad porque en cuatro años no hicieron nada. Hay gobiernos que se ocupan de ese problema con programas y hay gobiernos que no pusieron un ladrillo, lo que hizo que todo se deteriore", criticó.

Por último, mencionó que la toma de tierras "en la provincia de Buenos Aires vienen del año pasado, la de Villa Mascardi lleva tres años y terminó con un muerto, que es lo que ocurre cuando las cosas se hacen mal".