Cafiero, por la quita de fondos a la Ciudad: "No era una negociación, lo que hicimos es impartir justicia"

"Se le sacó a la Ciudad más rica de la Argentina para dárselo a la mayoría", declaró el jefe de Gabinete (Foto: archivo)

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, defendió fehacientemente este viernes la decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle fondos a la Ciudad y aclaró que "no son fondos coparticipables", que "no hay una pelea" con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y que "venimos a reparar una injusticia que dejó el macrismo".

En diálogo con #Novaresio910 por Radio La Red el funcionario nacional manifestó que "la decisión es constitucional, justa y legítima" y citó viejas declaraciones del entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien habría expresado que la asignación de recursos de Macri al territorio porteño había sido desmedida.

-Novaresio: ¿Por qué por decreto? Ustedes criticaron a Macri cuando lo hizo en 2016.

-Cafiero: En ese momento, en la época de Macri, criticamos porque se le dio fondos, pero no eran coparticipación. Son recursos del Estado Nacional que cedió a la Ciudad. Se quitaban del tesoro nacional. El gobierno anterior le dio más plata por decreto a la Ciudad más rica. Nosotros hacemos lo mismo en sentido contrario.

-Novaresio: ¿No es un castigo político en medio de la pandemia?

-Cafiero: ¿Por qué castigaríamos a la Ciudad? La Ciudad de marzo a septiembre recibió 47 mil millones de pesos en recursos directos e indirectos. Se les ha dado insumos y respiradores. Hay una coordinación permanente. ¿Por qué no podés creer que esto es algo mal dado?

-Novaresio: ¿En el momento más álgido le sacás los recursos?

-Cafiero: Era un tema de antes, que ya veníamos resolviendo. No me parece que sea linkeable con la pandemia, sobre todo por el comportamiento que tuvo el Gobierno. Esto viene a reparar las injusticias que dejó el macrismo.

-Novaresio: Larreta dijo que se reunieron 26 veces y nunca le dijeron nada...

-Cafiero: Durante diciembre ya estábamos trabajando sobre esta problemática y les dimos tiempo hasta enero. Después empezamos a discutir cuál era el monto preciso para cumplir con los salarios de la policía. La Ciudad no está dispuesta a ceder recursos. Se le avisó de la decisión el mismo día, pero se venía tratando hace mucho tiempo. El único fondo que existía de este modo era el de la Ciudad.

-Novaresio: ¿Creen que podrán seguir reuniéndose Nación, Provincia y Ciudad?

-Cafiero: Yo creo que las reuniones seguirán siendo viables. La política de lucha contra la pandemia es coordinada y avanzamos con lógica con el gobierno de la Ciudad. Sobre todo, cuando azotó con mayor virulencia al AMBA. El diálogo no está roto. No estábamos de acuerdo en un punto, pero le mostramos que era excesivo lo que Macri les había dado.

-Novaresio: ¿Cuántas reuniones hubo para hablar de este tema?

-Cafiero: Hace mucho que no hablábamos de este tema, es real. Fue una medida unilateral del gobierno anterior. Se recuperó capital fiscal y se distribuye equitativamente de otro modo. Se le sacó a la Ciudad más rica de la Argentina para dárselo a la mayoría.

-Novaresio: A la mayoría bonaerense. La discrecionalidad de Alberto Fernández fue la misma que la de Macri. ¿Cuánto le dio a Tucumán?

-Cafiero: Vos querés escuchar eso porque te vende. Ganás titulares, sirve mostrar una pelea y una descoordinación.

-Novaresio: Yo no estoy buscando nada. ¿No hay una pelea y descoordinación?

-Cafiero: No hay pelea entre el Gobierno nacional y la Ciudad, no hay descoordinación. Acá hay recursos mal asignados, venimos a reparar una injusticia que dejó el macrismo. Estamos ayudando a todas las provincias. No era una negociación, lo que hicimos es impartir Justicia.