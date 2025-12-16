Cambios en la CNEA: renunció su presidente y ya está designado su sucesor
La entidad confirmó que el ingeniero Germán Lavalle dejó su puesto. El nuevo Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Nápoli, informó el nombre de quien estará al frente del organismo.
Renunció el titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica. (Foto: X / @CNEA_arg)
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) confirmó este martes un cambio en su conducción, tras la designación del nuevo secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli. A través de un comunicado oficial, el organismo informó que el ingeniero Germán Guido Lavalle presentó su renuncia y dejó la presidencia luego de dos años de gestión.
En el texto difundido, la CNEA repasó los principales hitos alcanzados durante la gestión saliente y destacó el impulso al plan de finalización del Reactor Argentino Multipropósito RA-10, la obtención de la licencia para la puesta en marcha del Centro Argentino de Protonterapia (CEARP) y la firma de un memorándum de entendimiento con Candu Energy Inc. para colaborar en el suministro de agua pesada y el desarrollo de capacidades tecnológicas. También se subrayó la entrega del acelerador lineal Elekta EVO al Hospital Garrahan, un equipamiento único en el país para el tratamiento de radioterapia pediátrica.
Con la aceptación de la renuncia, Ramos Nápoli designó como nuevo presidente de la CNEA a Martín Eduardo Porro, un profesional con más de 30 años de experiencia en el sector nuclear argentino. Según informó el organismo, Porro cuenta con una extensa trayectoria en la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de instalaciones nucleares, tanto dentro de la Comisión como en empresas del sector.
Quién es Martín Eduardo Porro el titular de la CNEA
Hasta su nombramiento, Porro se desempeñaba como gerente de Producción en Dioxitek S.A., donde coordinó las plantas productoras de dióxido de uranio de calidad nuclear en la ciudad de Córdoba y de fuentes selladas de cobalto-60 en el Centro Atómico Ezeiza. En ese rol, lideró el planeamiento que permitió alcanzar un récord histórico de producción de dióxido de uranio (UO) en el período 2024-2025, además de conducir el plan de obras para la puesta en valor de la planta cordobesa.
Previamente, Porro trabajó durante cinco años en la Secretaría de Gobierno de Energía, donde fue ingeniero y manager de proyectos de energía y eficiencia energética. Allí encabezó el Programa Nacional PROUREE en edificios públicos de la administración nacional, provincias y municipios, y coordinó programas de auditoría y capacitación técnica junto a organismos internacionales.
El nuevo titular de la CNEA también participó en comisiones técnicas internacionales de la ONU y acumuló experiencia en gestión institucional energética, auditorías normativas y desarrollo de metodologías para mejorar la eficiencia en edificios estatales. Dentro de la propia Comisión, se desempeñó como responsable energético institucional, desde donde impulsó el primer programa de medición, evaluación y mejoras en eficiencia energética, además de liderar la primera auditoría técnico-normativa conjunta con la SIGEN en la sede central.
Porro y su experiencia en el ámbito nuclear
En el ámbito estrictamente nuclear, Porro fue jefe de operaciones en reactores de experimentación y producción entre 2004 y 2008, participando en tareas de ingeniería y en análisis de factibilidad para el emplazamiento de centrales nucleares. Posteriormente integró durante una década los equipos de puesta en marcha de Atucha I y Atucha II, coordinando procesos de control, documentación técnica y pruebas de sistemas críticos, y actuando como referente en contratos tecnológicos junto a Nucleoeléctrica Argentina S.A. y la Fundación Balseiro.
En el plano académico, Porro es ingeniero químico por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y cuenta con posgrados en gestión de proyectos, operación de reactores nucleares y liderazgo energético, además de certificaciones en calidad, normativas internacionales y energías renovables.
Desde la CNEA señalaron que la llegada de Porro marca el inicio de una nueva etapa orientada a reorganizar y eficientizar los recursos estratégicos del organismo. El objetivo será potenciar la capacidad del sector nuclear argentino, consolidar los proyectos en ejecución y garantizar el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de desarrollo energético y sanitario.