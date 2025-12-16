Cambios en la CNEA: renunció su presidente y ya está designado su sucesor

Previamente, Porro trabajó durante cinco años en la Secretaría de Gobierno de Energía, donde fue ingeniero y manager de proyectos de energía y eficiencia energética. Allí encabezó el Programa Nacional PROUREE en edificios públicos de la administración nacional, provincias y municipios, y coordinó programas de auditoría y capacitación técnica junto a organismos internacionales.

El nuevo titular de la CNEA también participó en comisiones técnicas internacionales de la ONU y acumuló experiencia en gestión institucional energética, auditorías normativas y desarrollo de metodologías para mejorar la eficiencia en edificios estatales. Dentro de la propia Comisión, se desempeñó como responsable energético institucional, desde donde impulsó el primer programa de medición, evaluación y mejoras en eficiencia energética, además de liderar la primera auditoría técnico-normativa conjunta con la SIGEN en la sede central.

6NKSOZNF253YWJLW2AQZBQMBSM El objetivo es aumentar la capacidad nuclear de la Argentina en los próximos años.

Porro y su experiencia en el ámbito nuclear

En el ámbito estrictamente nuclear, Porro fue jefe de operaciones en reactores de experimentación y producción entre 2004 y 2008, participando en tareas de ingeniería y en análisis de factibilidad para el emplazamiento de centrales nucleares. Posteriormente integró durante una década los equipos de puesta en marcha de Atucha I y Atucha II, coordinando procesos de control, documentación técnica y pruebas de sistemas críticos, y actuando como referente en contratos tecnológicos junto a Nucleoeléctrica Argentina S.A. y la Fundación Balseiro.

En el plano académico, Porro es ingeniero químico por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y cuenta con posgrados en gestión de proyectos, operación de reactores nucleares y liderazgo energético, además de certificaciones en calidad, normativas internacionales y energías renovables.

Desde la CNEA señalaron que la llegada de Porro marca el inicio de una nueva etapa orientada a reorganizar y eficientizar los recursos estratégicos del organismo. El objetivo será potenciar la capacidad del sector nuclear argentino, consolidar los proyectos en ejecución y garantizar el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de desarrollo energético y sanitario.