Terrible archivo

Revelan un tremendo dato del pasado sentimental de La Reini cuando tenía 15 años: "Salía con..."

Mientras crece el escándalo entre Sofía "La Reini" Gonet y Homero Pettinato, salió a la luz un dato de su pasado, correspondiente a su etapa adolescente.

16 dic 2025, 22:19
Nadie imaginaba el desenlace que terminaría teniendo la relación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato, aunque, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer algunas señales cuando ambos hablaban públicamente tras haber puesto fin al vínculo en una primera etapa.

En aquel entonces, sus declaraciones estaban atravesadas por un tono distendido, con bromas, risas y cierta complicidad que daba la sensación de que, pese a la ruptura, el vínculo se mantenía, en cierta medida, en buenos términos. Incluso se prestaban al juego mediático, con comentarios que en más de una ocasión rozaban el límite de lo conveniente.

Sin embargo, la situación terminó por desbordarse y hoy genera preocupación a partir de los chats y las declaraciones públicas que ambos difundieron. Mensajes y dichos cargados de dureza, que expusieron un conflicto mucho más profundo y dejaron a los dos en una posición incómoda ante la opinión pública.

En este contexto, mientras repasaban el conflicto en A la Tarde (América TV), Santiago Sposato tiró un terrible dato que complementa la información que surge sobre la influencer: "Una persona la triplicaba en edad: ella tenía 15 y él, 45. Una relación que, por lo que me cuenta una persona muy cercana a la familia, le forjó la personalidad".

"Empieza a mostrar esta vida de ostentación, de lujos, por los lugares a los que la llevaba esta persona, que también la llevaba a bailar a los boliches y le regalaba autos”, detalló el periodista sobre su pasado.

Qué dijo la mamá de La Reini

El conflicto entre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato sumó un nuevo capítulo luego de una entrevista que la influencer brindó a A la Tarde (América TV), donde habló sin filtro sobre el vínculo que mantuvo con el hijo de Roberto Pettinato y la reciente filtración de chats privados.

Durante la nota con el programa que conduce Karina Mazzocco, La Reini se refirió con dureza a la relación y dejó en claro cómo se siente tras la ruptura. "Estoy muy contenta de habermelo sacado de encima. Es violento y mentiroso. Esta relación sacó lo peor de ambos", afirmó la modelo e influencer.

También hizo una autocrítica al referirse a la exposición de las conversaciones privadas que compartió en sus redes sociales, y reconoció que actuó de manera impulsiva: "Tengo un tema con la ira... hago estas cosas con las redes. Tengo que controlar que, a veces, me voy a mambo".

Sin embargo, el momento más inesperado de la entrevista llegó sobre el final, cuando apareció la madre de Sofía. La mujer se acercó para apartar a su hija del micrófono, mientras el cronista intentaba obtener su palabra. Lejos de esquivar la situación, lanzó una frase que sorprendió tanto al notero como al equipo del programa.

"Yo te paso el CBU y te contesto lo que quieras", manifestó la señora en cuestión. En el estudio, reaccionaron con asombro ante el comentario, que rápidamente encendió el debate sobre el pasado de Gonet.

